Come trasferire facilmente schermate e clip PS5 sul telefono

(Pocket-lint) - La PlayStation 5 ha recentemente ricevuto un piccolo aggiornamento per gli utenti, in particolare quelli del Nord America, per consentire loro di condividere più facilmente clip e screenshot che hanno catturato sulla console con i loro amici.

Il nuovo sistema ti consente di abilitare i caricamenti automatici sull'app PS, l'app complementare di Sony per le sue console, dove le tue acquisizioni rimarranno per 14 giorni mentre decidi come utilizzarle, se non del tutto.

In precedenza, l'unico modo per ottenere le acquisizioni dalla tua console era collegare un'unità USB per trasferirle o caricarle direttamente su un canale di social media come Twitter o YouTube. Sono state trovate alcune soluzioni alternative, ma questo nuovo modo è molto più semplice.

Per abilitarlo, segui i passaggi seguenti (alcuni dei quali potrebbero non funzionare ancora nella tua regione, quindi potresti aver bisogno di un po' di pazienza).

Nel menu principale della tua PS5, fai clic sulla tua Libreria di giochi e quindi vai alla tua Galleria multimediale Apri la Galleria e verifica se ricevi un nuovo messaggio che offre caricamenti automatici Se lo fai, accetta di attivare la funzione Apri l'app PS sul tuo telefono (forza prima di chiuderla completamente se questa è la prima volta che provi i caricamenti automatici) Premi l'icona della Libreria dei giochi sulla barra di navigazione, quindi vai su Catture Qui troverai le nuove acquisizioni che hai effettuato dall'attivazione della funzione, pronte per essere condivise

La funzione non dovrebbe richiedere un aggiornamento di sistema per essere attivata, quindi se al momento non sei in grado di utilizzarla (come è il caso per noi qui nel Regno Unito al momento), potresti dover riprovare presto.

Scritto da Max Freeman-Mills.