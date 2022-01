Sony apre la registrazione degli ordini per PS5

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il negozio PlayStation Direct di Sony ha venduto la PlayStation 5 in lotti da quando la console è stata rilasciata per la prima volta alla fine del 2020, anche se quei lotti non sono stati abbastanza grandi da fermare la persistente sensazione che la console sia ancora piuttosto difficile da ottenere.

Tuttavia, quando si presenta l'opportunità di utilizzare il servizio di Sony, vale la pena provare, per evitare i fastidiosi scalper e i costosi bundle che a volte sono l'unico modo per riceverne uno dal mercato dell'usato o da alcuni dei grandi rivenditori di giochi.

In questo momento, PlayStation Direct sta accettando le registrazioni per una nuova ondata di titoli PS5, per i clienti in tutti gli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo.

Tutto quello che devi fare è accedere utilizzando il tuo PlayStation Network ID (l'account con cui accedi alla tua console, se lo ottieni) e verrai inserito in quella che è essenzialmente un'estrazione della lotteria per avere la possibilità di pagare una PS5.

Se hai successo, lo scoprirai via e-mail e ti verranno fornite istruzioni su come effettuare il check-out e ordinare la console. Anche se potrebbe sembrare un po' casuale, è comunque molto meglio che stare su Twitter in attesa di aggiornamenti delle scorte prima di correre a un sito di vendita al dettaglio che è già andato in crash a causa della domanda, se ce lo stai chiedendo.

PlayStation Direct è attivo da un po' negli Stati Uniti, ma è un recente arrivo nel Regno Unito, quindi questa è una buona opportunità per provarlo e, una volta registrato, dovrebbe essere più facile mettere il tuo nome nel cappello per le successive ondate di azioni.

Scritto da Max Freeman-Mills.