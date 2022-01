Sony sta espandendo la compatibilità con le versioni precedenti di PS5?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sony potrebbe espandere le capacità di compatibilità con le versioni precedenti diPlayStation 5. Un certo numero di giochi per PS3 sono apparsi sul PlayStation Store con un prezzo, quindi non sono solo quelli disponibili tramite PS Now .

In effetti, alcuni non sono nemmeno elencati nel servizio di streaming cloud di PlayStation.

Finora, solo i titoli PlayStation 4 erano disponibili su PS5. Ma un recente deposito di brevetto da parte di Mark Cerny di Sony ha fatto pensare a un ulteriore software di emulazione in fase di sviluppo.

Come riportato da VGC , il brevetto intitolato "Compatibilità con le versioni precedenti attraverso l'uso di spoof clock e controllo della frequenza a grana fine" potrebbe consentire di emulare correttamente i vecchi giochi PlayStation.

Diversi utenti di Twitter hanno individuato giochi per PS3 sul PlayStation Store, tra cui @adventkamen che ha trovato due titoli Prince of Persia - The Forgotten Sands e The Two Thrones HD - elencati rispettivamente a $ 17,99 e $ 13,49.

Altri hanno visto Dead or Alive 5 per £ 7,99 nel negozio del Regno Unito. Non è disponibile su PS Now.

Non è ancora noto se questi giochi funzionino in modo efficace in questo momento o siano dei segnaposto (dobbiamo ancora provarli noi stessi), ma potrebbe far parte del tanto ipotizzato piano generale di Sony per affrontare Xbox Game Pass Ultimate combinando PS Now con PlayStation Inoltre e addebitando una quota di abbonamento.

Finché lo pseudo-sequel di PaRappa the Rapper Um Jammer Lammy diventa finalmente disponibile su qualcosa di diverso da PSOne, dove ci iscriviamo?

Scritto da Rik Henderson.