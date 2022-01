Sony continuerà la produzione di PS4 per alleviare la carenza di scorte di PS5

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La lotta per mettere le mani su una PlayStation 5 è stata quella che innumerevoli persone in tutto il mondo hanno sperimentato in poco più di un anno dal lancio della console: la sua scarsità è diminuita solo leggermente, nonostante i migliori sforzi di Sony.

Secondo un nuovo rapporto di Bloomberg, Sony ha un nuovo piano per cercare di aiutare con la mancanza di fornitura, che la vedrà continuare a produrre console PlayStation 4 a un costo inferiore per tutto il 2022, invece di ridurre la produzione della vecchia console in quanto aveva inizialmente pianificato.

La carenza globale di chip e i ritardi della pandemia sono le due principali cause intrecciate della carenza di PS5, ciascuna delle quali contribuisce a colli di bottiglia e limitazioni di produzione, ma i componenti per PlayStation 4 sono più facili da reperire.

Sony spera che continuando a lanciare nuove unità PS4, a prezzi ovviamente molto più economici rispetto alla PS5, possa continuare a mantenere i giocatori nell'ecosistema PlayStation e utilizzare anche ordini all'ingrosso di parti per entrambe le console per assicurarsi più materiali.

Ottieni prezzi incredibili su giochi digitali come FIFA 22 su Gamivo Di Pocket-lint International Promotion · 13 ottobre 2021 Questo brillante negozio ha in vendita chiavi digitali per tutti i più grandi giochi.

La fonte di Bloomberg afferma che Sony aveva pianificato di eliminare gradualmente la produzione di PS4 alla fine del 2021 prima che la pandemia colpisse e riorganizzasse tutti i suoi pensieri. Un probabile effetto a catena di tutto ciò è che puoi aspettarti più giochi di generazione incrociata nei prossimi due anni, poiché gli sviluppatori continuano a tenere conto della base di giocatori molto più ampia su PS4 rispetto all'hardware più recente.

Scritto da Max Freeman-Mills.