Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Le nuove varianti di colore DualSense Nova Pink e Starlight Blue sono ora disponibili per il preordine per la loro uscita del 14 gennaio.

Annunciate a metà dicembre, questeversioni del controller PS5 verranno lanciate per prime, con il modello Galactic Purple che verrà rilasciato un po' più tardi, a febbraio.

PlayStation rilascerà anche cover personalizzate per abbinarsi ai nuovi colori DualSense, oltre alle edizioni Cosmic Red e Midnight Black lanciate lo scorso anno. Tuttavia, non esiste ancora una data precisa in cui saranno disponibili per l'acquisto.

Si pensa che le ultime due cover arriveranno alla fine di questo mese (potenzialmente il 21 gennaio), ma si dice che le cover Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple saranno disponibili solo "prima metà del 2022".

Tuttavia, puoi anticipare il gioco preordinando prima i controller Nova Pink e Starlight Blue DualSense.

La variante Nova Pink mette fine al suggerimento che il controller Cosmic Red sia rosa stesso. È più un rosa caldo, ci sentiamo.

Il controller Starlight Blue è di un colore azzurro brillante ed è improbabile che si perda in un cabinet (o in qualsiasi altro luogo).

Entrambi presentano naturalmente la tecnologia innovativa lanciata con l'originale DualSense bianco, inclusi trigger adattivi e feedback tattile.

Scritto da Rik Henderson.