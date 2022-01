PlayStation State of Play di febbraio potrebbe mostrare PSVR2

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Non abbiamo avuto una presentazione PlayStation State of Play da un po' di tempo ormai, e gli stream tendono ad arrivare relativamente regolarmente durante un anno solare, quindi è solo sensato che le voci stiano iniziando a girare su quando Sony ne lancerà una prossima volta, e cosa conterrà.

Ora, un esperto leaker ha indicato che si aspetta che il prossimo State of Play scenda a febbraio e che potrebbe essere il momento perfetto per Sony per svelare finalmente il nuovo design del suo visore VR di seconda generazione, PSVR 2 .

Tom Henderson, che è abbastanza affidabile quando si tratta di grandi franchise come Call of Duty e Battlefield, afferma che si aspetta che lo streaming si svolga a febbraio sulla base degli eventi PlayStation passati.

L'attuale voce è che il prossimo evento Sony sembra che potrebbe essere a febbraio in base agli eventi mediatici di questo mese e alle date passate di PlayStation.



Probabilmente sarà State of Play, ma ha il potenziale per essere un IMO piuttosto grande. pic.twitter.com/Si0QSY7PeZ — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 9 gennaio 2022

Mentre Sony ha svelato alcune delle specifiche tecniche del suo prossimo visore VR al CES 2022, non ha ancora mostrato completamente come sarà (o quanto costerà), quindi qualsiasi grande flusso che terrà da ora in poi avrà quella domanda che resta in sottofondo.

Naturalmente, ci sono anche molti giochi enormi e tanto attesi da cui potrebbe mostrare di più, non ultimo God of War: Ragnarök , che potrebbe essere rilasciato quest'anno ad un certo punto.

Scritto da Max Freeman-Mills.