Fall Guys potrebbe ricevere presto una versione nativa per PS5

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Quando è stato lanciato nel 2020, Fall Guys è stato un successo strepitoso che ha attirato i fan grazie alla sua popolarità su Twitch. L'entusiasmo per il gioco è diminuito un po' da allora, ma è ancora piuttosto popolare.

Fall Guys è riuscito a battere i record per essere il gioco più scaricato su PlayStation 4 quando era gratuito tramite PS Plus . E può essere giocato su PlayStation 5 grazie alle capacità di retrocompatibilità della console. In questo modo si beneficia anche della funzione Game Boost della console.

Tuttavia, il gioco potrebbe essere impostato per migliorare presto. Una recente scoperta mostra che Fall Guys è stato aggiunto al database di PS5 suggerendo che sta arrivando una versione nativa del gioco.

La scoperta è stata fatta da @PlayStationSize, un account che tiene traccia dei nuovi giochi in arrivo sulla console. Quell'account ha pubblicato sulla ricerca di una versione beta del gioco nel database suggerendo che è in arrivo un'edizione nativa.

Fall Guys: Ultimate Knockout (BETA) Versione PS5 aggiunta al database, sembra la versione nativa PS5 in arrivo.



#FallGuysUltimateKnockout #PS5 pic.twitter.com/g7JjxHc1dI — Dimensione del gioco PlayStation (@PlaystationSize) 24 dicembre 2021

Anche se potrebbe non essere il gioco visivamente più intenso, stipa comunque molti giocatori in uno spazio minuscolo. Una versione nativa di Fall Guys potrebbe fare un uso migliore dell'hardware della console e offrire tempi di caricamento più rapidi e fino a 120 FPS. #

Sappiamo già che le versioni native per Xbox e Switch sono in arrivo, anche se non c'è una data su nulla, è comunque una buona notizia per coloro che cercano di entrare in azione.

