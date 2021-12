Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sony ha svelato un piccolo bonus per le festività natalizie per i giocatori che non hanno un abbonamento PlayStation Plus, sotto forma di un fine settimana di giochi multiplayer gratuiti il prossimo fine settimana, il 18 e 19 dicembre.

Anche se il fine settimana non significa che avrai accesso gratuito a qualsiasi gioco che non possiedi, ti permetterà di iniziare con qualsiasi parte multiplayer a cui non sei stato finora in grado di entrare, dandoti un paio di giorni di PlayStation Plus.

Immergiti nelle modalità multiplayer online dei tuoi giochi PS4 e PS5 preferiti senza un abbonamento PlayStation Plus durante il nostro weekend multiplayer online dal 18 dicembre alle 00:01 al 19 dicembre alle 23:59 (ora locale) pic.twitter.com/WXMW4lUCYM — PlayStation (@PlayStation) 13 dicembre 2021

Il marketing di PlayStation intorno allevento include Call of Duty: Vanguard e FIFA 22, tra gli altri, ma la realtà è che potresti usare laccesso su qualsiasi titolo ti piaccia, purché abbia il multiplayer in offerta.

Sony spera presumibilmente che molte persone provino il servizio e siano abbastanza convinte da mantenerlo con un piano a pagamento una volta terminato il fine settimana. Ciò, ovviamente, li vedrebbe anche ottenere laccesso ai giochi mensili gratuiti che PlayStation distribuisce e ai vari sconti extra e bonus in-game che PlayStation Plus offre anche a te.