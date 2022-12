Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Insomniac Games è chiaramente una persona sicura: il suo lavoro con il franchise di Spider-Man su PS4 e PS5 le ha fatto guadagnare la fiducia di Marvel, a quanto pare.

Dopo il successo stellare di Marvel's Spider-Man e dell'espansione del gioco di Miles Morales, è in arrivo un sequel completo: Marvel's Spider-Man 2. Ecco tutti i dettagli chiave da sapere.

Marvel's Spider-Man 2: trailer e data di uscita

Sony ha stupito il mondo quando ha rilasciato il trailer del prossimo gioco di Spider-Man durante il suo evento di presentazione nel settembre 2021, un annuncio che è arrivato relativamente all'improvviso (per quanto si pensasse che alla fine ci sarebbe stato un sequel).

A differenza di altri trailer di quell'evento, abbiamo anche una linea temporale da anticipare: termina con la data del 2023.

Nel dicembre 2022, un post sul blog di PlayStation ha confermato che il gioco è previsto per l'autunno 2023.

Piattaforme di Marvel's Spider-Man 2

Sebbene sia emerso durante uno stream dedicato alla PS5, alcuni altri titoli presentati erano in realtà destinati anche alla PS4, come titoli cross-gen. Finora sembra che Spider-Man 2 non sarà uno di questi: è stato annunciato come esclusiva per la console next-gen.

Tuttavia, dato che Miles Morales sembrava lo stesso fino a quando non è stata confermata la sua versione per PS4, non moriremmo di sorpresa se si scoprisse che anche Spider-Man 2 arriverà, in modo meno impressionante dal punto di vista grafico, sull'hardware più vecchio.

Storia di Marvel's Spider-Man 2

Il teaser trailer qui sopra è piuttosto breve, ma è sufficiente per far capire alcuni fatti chiave della storia del gioco. Proprio come il finale di Miles Morales ha chiarito, ora ci sono due Spider-Man a New York City, con Miles e Peter Parker che lavorano insieme per abbattere le minacce.

Ed è meglio così, perché il trailer rivela anche che Venom, uno dei più temibili avversari di Spidey, si unisce alla festa. Si presume che il simbionte sia un cattivo da sconfiggere, ma non possiamo esserne certi.

Dopo tutto, la voce fuori campo del trailer chiarisce che Venom sta cercando di sconfiggere chiunque stia parlando, proprio come potrebbe fare Spider-Man. Non è quindi da escludere che si tratti di un team-up. L'arrivo di Venom è stato anticipato nel finale del primo gioco di Spider-Man, con il simbionte che sembra prendere di mira Harry Osborn, il che rende ancora più probabile che si tratti di un Venom più amichevole.

Tornando alla voce fuori campo, la teoria più diffusa è che appartenga al cattivo di lunga data Kraven il Cacciatore, un membro fondatore dei Sinistri Sei che desidera fare di Spider-Man il suo prossimo trofeo. Vedremo come se la caverà quando finalmente potremo giocare.

Il gameplay di Marvel's Spider-Man 2

Sebbene il primo trailer del gioco non contenga alcun gameplay, ci mostra abbastanza da poter fare alcune ipotesi su ciò che ci aspetta in Spider-Man 2. In primo luogo, si spera che avremo la possibilità di giocare sia nei panni di Peter Parker che di Miles Morales.

Questo significherà avere accesso a due diverse serie di mosse e poteri: Peter userà più gadget e Miles avrà un repertorio più ampio di abilità soprannaturali. Il gioco potrebbe essere molto libero, soprattutto se sarà possibile cambiare personaggio al volo.

Naturalmente, dato il logo dell'Uomo Ragno dal dorso nero che lampeggia alla fine del primo trailer, è anche molto probabile che Insomniac ci faccia giocare nei panni di un Uomo Ragno il cui costume è stato preso da Venom, come nel terzo film di Sam Raimi e in innumerevoli fumetti.

Potrebbe essere un'esperienza divertente, con un diverso set di movimenti e opzioni di combattimento da esplorare, ma non possiamo lasciarci trasportare dall'entusiasmo, visto che al momento è tutt'altro che confermato. Solo il tempo ce lo dirà, in definitiva!

Scritto da Max Freeman-Mills.