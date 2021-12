Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - LaPlayStation 5 è uscita da oltre un anno ed è ancora difficile da trovare nei negozi come qualsiasi cosa tu possa nominare, tale è stata la sua popolarità.

È facile capire perché. Risplende nel suo aspetto da grattacielo e vanta una vera tecnologia di livello successivo; ma cosa puoi fare esattamente con esso oltre a giocare?

Abbiamo messo insieme una pratica guida per chiunque abbia recentemente acquistato una PS5 o la PS5 Digital Edition o ne trovi una sotto l'albero di Natale. Ecco i migliori consigli e trucchi che abbiamo trovato.

Se possiedi già una PlayStation 4 e desideri configurare la tua PS5 utilizzando le impostazioni esistenti e i giochi installati, puoi trasferire file dalla tua PS4 alla nuova PS5 tramite la tua rete locale.

Avrai bisogno del software di sistema più recente su entrambe le console, quindi assicurati che siano aggiornate prima. Dovrai anche assicurarti che i tuoi trofei siano sincronizzati (premendo Opzioni durante la visualizzazione dei tuoi trofei e selezionando Sincronizza con PlayStation Network).

Ora devi configurare entrambe le console per il trasferimento. Puoi farlo collegandoli entrambi tramite Wi-Fi al router di casa o tramite cavi LAN. Quest'ultimo è decisamente più veloce.

Se disponi di un solo cavo LAN, assicurati che entrambe le console siano collegate tramite Wi-Fi al router, quindi collega il cavo LAN alla porta Ethernet di ciascuna console.

Una volta connesso, accendi entrambi e vai alle Impostazioni della tua PS5. Tocca Sistema, quindi Software di sistema e seleziona Trasferimento dati. Premi Continua.

La tua PS4 dovrebbe apparire nella schermata successiva. Selezionalo e non appena viene visualizzato Prepara per il trasferimento dei dati, tieni premuto il pulsante di accensione sulla PS4 finché non senti un segnale acustico.

Puoi quindi selezionare tutti i contenuti che desideri trasferire e selezionare Star Transfer.

Questo potrebbe sembrare un suggerimento strano, ma se metti la PlayStation 5 standard sulla sua estremità - qualcosa per cui è chiaramente progettata meglio - un disco non va nell'unità nella direzione più naturale.

Invece, devi affrontare la parte superiore del Blu-ray o del gioco verso sinistra e verso la carne della console stessa. Qualcuno potrebbe dire che è ovvio, ma non era per noi la prima volta.

Se hai la tua PS5 posizionata orizzontalmente, ha molto più senso poiché il disco si inserisce nel modo giusto (con lo slot del disco nella parte inferiore della console). Ovviamente è irrilevante anche per i possessori di Digital Edition.

La PS5 non supporta Dolby Atmos, in quanto tale, ma può emettere audio bitstream su HDMI per DVD, Blu-ray e Blu-ray 4K, quindi il tuo ricevitore AV, sistema surround o soundbar può decodificare il segnale stesso. L'unico problema è che devi scegliere l'opzione manualmente e non è disponibile nelle normali impostazioni di PS5.

Fondamentalmente, puoi farlo solo quando un disco è inserito ed è in esecuzione. Quando raggiunge il menu del disco principale - del film o del programma TV - premi il pulsante Opzioni e dovresti vedere alcuni popup apparire nella parte inferiore dello schermo.

Seleziona l'icona dell'hamburger (i tre puntini) e poi Impostazioni nel menu successivo che appare. Seleziona Formato audio, quindi Bitstream. Ora usa il pulsante circolare sul controller (o il pulsante indietro sul telecomando multimediale) un paio di volte per tornare al menu del film.

La PlayStation 5 ha il proprio telecomando multimediale opzionale, per controllare le app di streaming e il playack Blu-ray 4K.

Il dispositivo Bluetooth è facile da accoppiare con la console, devi solo andare su "Impostazioni", quindi "Accessori", scorrere verso il basso fino a "Telecomando multimediale" e toccare "Configura telecomando multimediale".

Una procedura guidata ti guiderà attraverso i passaggi, ma per mettere il telecomando in modalità di associazione tieni premuti i pulsanti PlayStation e opzioni per alcuni secondi. Il telecomando può anche essere impostato per controllare la tua TV e, come nel nostro caso, un sistema audio.

All'inizio della PS5 era sorprendentemente complicato assicurarsi di giocare alla versione di nuova generazione di un gioco, in cui entrambe le versioni erano scaricabili. Fortunatamente questo problema è stato risolto dagli aggiornamenti software: ora vedrai un logo accanto al gioco sulla schermata iniziale per farti sapere di quale versione si tratta.

Se hai installato accidentalmente la versione PS4, puoi semplicemente andare alla tua libreria e scaricare l'opzione PS5. Inoltre, Sony ha assicurato che quando acquisti un gioco, sarà la versione di nuova generazione a scaricarsi automaticamente, il che è utile.

Se hai già una libreria decente di giochi PS4 assegnati al tuo account PlayStation o hai scaricato diversi della Collezione PS Plus, ma vuoi solo vedere quali giochi possiedi che sono titoli PS5 nativi, puoi filtrare l'elenco.

Vai all'icona della Libreria dei giochi nella barra in alto nella schermata iniziale e fai clic sul pulsante del filtro sul lato sinistro (ha una freccia rivolta verso il basso). Seleziona Piattaforma quindi spunta PS5. La tua libreria ora mostrerà solo i giochi PS5. Puoi fare lo stesso per altre piattaforme.

Dopo mesi di attesa, Sony ha attivato la capacità della PS5 di accettare un SSD interno aggiuntivo per ottenere più spazio di archiviazione per i tuoi giochi e le tue applicazioni. Il processo è davvero abbastanza semplice, ma puoi trovare una guida completa su come realizzarlo proprio qui .

Inoltre, abbiamo anche un elenco attentamente curato delle migliori opzioni SSD interne per PS5 da raccogliere , così puoi assicurarti di non essere derubato da un'unità troppo costosa.

Quando hai un'unità esterna collegata e attiva, puoi spostare giochi e app PS4 dall'unità interna a quella esterna.

Innanzitutto, vai su Impostazioni, scorri verso il basso e fai clic su Archiviazione. Quindi fare clic su Archiviazione console. Passa al tag Giochi e app e fai clic su di esso.

Seleziona il tag Oggetti che puoi spostare nella parte superiore della pagina successiva, fai clic su uno dei giochi che desideri trasferire, quindi premi Sposta.

È possibile impostare il controllo genitori per tutti i bambini che utilizzeranno PlayStation 5. Questi includono limiti di età per i contenuti, la possibilità di monitorare e limitare il tempo di gioco, impostare limiti di spesa su un portafoglio condiviso e limitare le funzionalità di comunicazione.

Puoi impostarli sulla console stessa o tramite un browser interno su PC, Mac o dispositivo mobile. Per quest'ultimo, vai alla pagina di gestione dell'account sul sito Web di Sony . Quindi fare clic su Gestione famiglia. Da lì puoi impostare tutti i controlli parentali per l'account PlayStation di ogni bambino.

In alternativa, puoi impostarli dal menu delle impostazioni della PS5. Vai su Impostazioni, scorri verso il basso fino a Controllo famiglia e genitori. Quindi, troverai il Controllo genitori in Gestione famiglia.

Nel menu PS5, puoi modificare ciascuno dei controlli individualmente o scegliere un livello di restrizione preimpostato tra Bambino, Primi adolescenti, Tardi adolescenti o Anziani.

Continueremo ad aggiungere regolarmente nuovi suggerimenti e trucchi. Si prega di tornare a controllare per ulteriori informazioni nel tempo.