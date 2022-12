Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - PlayStation Plus è il servizio di abbonamento mensile di Sony necessario per giocare online sulle console PlayStation 4 e PS5.

È suddiviso in tre livelli, con il piano Essential che offre una serie di giochi gratuiti ogni mese, oltre a grandi sconti sui giochi acquistati tramite il PlayStation Store.

Sono inoltre disponibili due livelli aggiuntivi, Extra e Premium. Questi includono l'accesso aggiuntivo a 100 giochi per PS4 e PS5 (simile a Xbox Game Pass), oltre a giochi classici della storia di PlayStation.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su PS Plus, compreso il costo di ogni livello e tutti i vantaggi.

Cos'è il PS Plus?

PlayStation Plus è un servizio di abbonamento mensile che consente di giocare online in multiplayer con i giochi per PS4 e PS5.

È necessaria per giocare alla stragrande maggioranza dei giochi online - solo alcuni titoli free-to-play ne sono esenti.

È iniziato molti anni fa, con il lancio del servizio per PlayStation 3. Era disponibile anche per gli utenti di PS Vita, ma entrambe le console sono state dismesse da tempo e PS Plus non è più attivo su nessuna delle due.

Oltre al gioco online, include l'archiviazione su cloud dei salvataggi, sconti, accesso a prove anticipate dei giochi e alcuni altri vantaggi.

Esistono tre livelli distinti: Essential, Extra e Premium, ognuno dei quali comprende componenti aggiuntivi sempre più interessanti. Per saperne di più, leggete qui di seguito.