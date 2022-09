Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sony organizza regolarmente eventi online State of Play per mostrare gli ultimi trailer di gameplay per PS5 e PS4.

Quest'ultimo evento si terrà oggi, martedì 13 settembre 2022, e presenterà filmati di "10 giochi" in arrivo sulle console PlayStation e su PSVR2.

Ecco come e quando è possibile guardarlo online.

Quando si terrà il prossimo evento PlayStation State of Play?

Lo streaming di State of Play inizierà alle 23:00 BST di oggi, 13 settembre 2022. Ecco gli orari per le diverse regioni:

Costa occidentale degli Stati Uniti: 15:00 PT

Costa orientale degli Stati Uniti: 18:00 ET

REGNO UNITO: 23:00 BST

Europa centrale: 00:00 CEST

Giappone: 07:00 JST (14 settembre)

Come guardare il video streaming del PlayStation State of Play

Potrete guardarlo all'inizio di questa pagina.

In alternativa, sarà possibile guardarlo anche sui canali di PlayStation su Twitch e YouTube.

Cosa aspettarsi durante l'ultimo State of Play

Questo nuovo State of Play viene trasmesso in streaming prima dell'inizio del Tokyo Game Show, quindi ci aspettiamo di vedere soprattutto giochi di studi giapponesi.

Il PlayStation Blog rivela che saranno mostrati 10 giochi in totale, durante uno streaming che durerà circa 20 minuti. Ci saranno giochi per PS4, PS5 e per il nuovissimo headset PSVR2 (che debutterà per una prova pubblica durante la fiera).

