Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Ogni mese, i possessori di PS4 , PS4 Pro ePS5 che si abbonano al servizio PlayStation Plus di Sony possono scaricare e giocare a una vasta selezione di giochi gratuiti.

PS Plus è il servizio di gioco online di PlayStation , che fornisce l'accesso ai giochi multiplayer e ad altri vantaggi, inclusi i soldi da molti acquisti digitali. Offre anche un'ottima gamma di titoli gratuiti che di solito costano un pacchetto.

I possessori di PlayStation 5 ottengono anche un ulteriore bonus di 20 giochi classici per PS4 da giocare sulla loro console di nuova generazione attraverso la PlayStation Plus Collection. E, per buona misura, un gioco PS5 nativo aggiuntivo gratuito.

Un abbonamento a PS Plus di solito costa £ 6,99 al mese, £ 19,99 per tre mesi o £ 49,99 per un intero anno.

squirrel_widget_172116

Mentre PlayStation deve ancora confermare la nuova formazione per gennaio, un informatore fidato che ha fatto trapelare i giochi PS Plus corretti per alcuni mesi ha rivelato quanto segue.

Questi giochi sono disponibili per tutti i possessori di console PlayStation, possono essere scaricati e giocati su PS4, PS4 Pro, PS5 o PS5 Digital Edition.

Disponibile: Dal 4 gennaio 2022

Codemasters è il re dei giochi di corse, secondo noi, e Dirt 5 è un eccellente gioco di corse arcade con tonnellate di tipi di auto e ottimi luoghi in cui guidare. È ancora meglio su PS5, grazie alle modalità con frame rate elevato e alla grafica sovralimentata.

Disponibile: Dal 4 gennaio 2022

Deep Rock Galactic è un FPS cooperativo per quattro giocatori totalmente nuovo per PS4 e PS5. Devi collaborare con gli altri per sopravvivere alle caverne generate proceduralmente in squadra con i nemici. È fondamentalmente un incrocio tra gli alieni e lo sciopero dei minatori del Regno Unito degli anni '80.

Disponibile: Dal 4 gennaio 2022

Una sorta di sequel di Persona 5, Strikers mescola la formula RPG della serie con l'azione e la strategia in tempo reale di Dynasty Warriors. Ti consigliamo vivamente di giocare prima a Persona 5, se non l'hai già fatto, a meno che tu non voglia incontrare più spolier. Fortunatamente P5 è uno dei giochi disponibili per i possessori di PlayStation 5 come parte della PlayStation Collection (vedi sotto).

Nell'ambito del quinto anniversario di PlayStation VR, i seguenti giochi bonus continuano a essere disponibili per i membri PS Plus che possiedono anche un visore PSVR.

Disponibile: Fino al 3 gennaio 2021

Questo spaventoso rogue-lite ti mette su una colonia spaziale apparentemente abbandonata e ti affida il compito di sopravvivere. Che cosa potrebbe andare storto?

Disponibile: Fino al 3 gennaio 2021

Basato sulla serie di fumetti piuttosto che sugli spettacoli televisivi, The Walking Dead: Saints & Sinners è un survival horror teso ed elettrizzante, reso ancor più attraverso la realtà virtuale.

I migliori giochi per Nintendo Switch 2022: i migliori titoli Switch che ogni giocatore deve possedere Di Max Freeman-Mills · 23 dicembre 2021

Disponibile: Fino al 3 gennaio 2021

Lotta con le spade è il nome del gioco in Until You Fall, con divertimento hack and slash accompagnato da una colonna sonora synthwave in forte espansione.

La PlayStation Plus Collection è una line-up di 20 classici giochi per PS4 disponibili per il download e per giocare su PS5 grazie alla retrocompatibilità. In alcuni casi, avranno un aumento dei tempi di caricamento e delle prestazioni grafiche su PS5 (ad es. frame rate).

Ecco l'elenco dei giochi attuali:

Batman: Arkham Knight

Campo di battaglia 1

Bloodborne

Call of Duty: Black Ops III - Edizione Zombies Chronicles

Crash Banidcoot N. Sane Trilogy

giorni passati

Detroit: diventa umano

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Dio della guerra

Secondo figlio infame

Monster Hunter World

Combattimento mortale

Persona 5

Cricchetto e Clank

L'ultimo guardiano

The Last of Us Remastered

Resident Evil 7: Biohazard

Uncharted 4: Fine di un ladro

Fino all'alba