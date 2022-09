Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Philips Hue ha fatto diversi annunci alla fiera tecnologica IFA di Berlino, tra cui aggiornamenti del software, ulteriori partnership e un nuovo prodotto per i giocatori di PC.

L'azienda ha presentato la Philips Hue Play Gradient Lightstrip per PC, che offre lo stesso design della versione per TV ma è progettata specificamente per i monitor dei PC.

-

Play Gradient Lightstrip per PC è disponibile in tre dimensioni: la prima è adatta a monitor da 24 a 27 pollici, la seconda a monitor da 32 a 34 pollici e la terza è una striscia più lunga progettata per una configurazione a tre monitor con schermi da 24 a 27 pollici.

Come la versione per TV, Play Gradient Lightstrip per PC si fissa al retro del monitor con i supporti in dotazione, creando un effetto alone quando il monitor è posizionato vicino a una parete. Progettato per creare un'esperienza di gioco coinvolgente, Play Gradient Lightstrip per PC lampeggia, danza, si attenua e si illumina in sintonia con l'azione sullo schermo quando viene utilizzato con l'app Philips Hue Sync per PC.

Philips Hue ha inoltre annunciato una partnership con Corsair, che consentirà agli utenti di utilizzare l'app Corsair iCue per impostare le scene delle luci Philips Hue nella stanza o nello spazio di gioco e sincronizzarle con le periferiche di gioco RGB Corsair.

Philips Hue Play Gradient Lightstrip per PC sarà disponibile nel Regno Unito dal 13 settembre, a partire da 129,99 sterline. È disponibile anche uno starter kit Play Gradient Lightstrip per PC, che sarà in vendita nello stesso periodo a partire da 169,99 sterline.

Scritto da Britta O'Boyle.