(Pocket-lint) - L'aggiornamento next-gen di The Witcher 3 è dietro l'angolo e le note della patch completa confermano che i giocatori di PC si troveranno di fronte a una vera e propria sorpresa grafica.

Se The Witcher ha già promesso di aggiungere il supporto per il ray tracing e le texture a 4K per le console e i PC più recenti, le note della patch recentemente rilasciate confermano che chi gioca su un PC potrà godere di un'impostazione grafica completamente nuova.

Questa impostazione grafica si chiamerà Ultra+ e "aumenta significativamente la fedeltà visiva del gioco", secondo le note della patch. CD Projekt Red continua dicendo che la modalità Ultra+ influirà su una serie di aspetti, tra cui il numero di personaggi di sfondo, la qualità delle ombre e delle texture e altro ancora.

Inoltre, un altro miglioramento specifico per il PC riguarda l'aggiunta del supporto a DLSS 3, anche se solo su hardware compatibile per ovvie ragioni.

Perché la tecnologia DLSS di Nvidia è perfetta per prestazioni ed efficienza maggiori Di Pocket-lint International Promotion · 10 Maggio 2022 Questo sistema rivoluzionario è stato una spinta enorme per i giocatori.

Sebbene tutto questo sia ottimo per i giocatori PC, ci sono ancora alcuni miglioramenti che sono esclusivi per le console. Tra questi, la modalità ray tracing, una nuova modalità di prestazioni e il supporto di elementi come i trigger adattivi e il feedback aptico specifici per la PS5. A proposito di PS5, le note di rilascio citano anche le Activity Card.

L'aggiornamento gratuito di The Witcher: Wild Hunt sarà disponibile per il download a partire dal 14 dicembre, quindi non dovremo aspettare molto. Il gioco era già molto bello, quindi non vediamo l'ora di metterci le mani sopra per metterlo alla prova.

Scritto da Oliver Haslam.