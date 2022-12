I giocatori di Returnal che possiedono un PC avranno bisogno di TANTA RAM per giocare bene.

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Returnal, gioco per PS5, sta per arrivare su PC, il che è ovviamente una buona notizia. Ma i suoi requisiti sono una cattiva notizia se il vostro impianto non è pieno zeppo di RAM.

Il porting di Returnal su PC è stato confermato durante i The Game Awards della scorsa settimana, ma i requisiti di sistema per il roguelike sono apparsi solo ora su Steam. Sebbene non vi serva la migliore scheda grafica del mondo o la CPU più veloce del mondo per farlo girare, avrete bisogno di un bel po' di RAM per giocarci come si deve.

Partendo dai requisiti di base, avrete bisogno di un Intel Core i5-6400 (4 core a 2,7GHz) o AMD Ryzen 5 1500X (4 core a 3,5GHz) e 16GB di RAM abbinati a una Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) o AMD Radeon RX 580 (8 GB). Ma per poter giocare come si deve è necessario un po' più di carne al fuoco.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Mentre i requisiti per la CPU Intel i7-8700 (6 core 3,7 GHz) o AMD Ryzen 7 2700X (8 core 3,7 GHz) e i requisiti per Nvidia RTX 2070 Super (8 GB) o AMD RX 6700 XT (12 GB) non sono particolarmente rilevanti, lo è invece la quantità di RAM richiesta. L'elenco della pagina di Steam dice che sono necessari 32 GB di RAM per soddisfare le impostazioni consigliate del gioco, il che è un bel po'.

Returnal potrebbe essere il prossimo caso di "Crysis"? Potrebbe esserlo, sì.

Tra le altre cose da notare per chi è interessato a prendere Returnal su PC c'è il fatto che non c'è il crossplay con PS5, quindi tenetelo a mente se volete godervi il gioco con i vostri amici sulla macchina di Sony.

Scritto da Oliver Haslam.