Come ottimizzare il PC per i giochi

(Pocket-lint) - Avete acquistato un nuovo PC da gioco o ne avete costruito uno da zero e siete pronti a iniziare a giocare. Ma solo perché avete installato una copia fresca di Windows e scaricato i vostri giochi, non significa che il vostro PC funzioni necessariamente al meglio.

Ci sono ancora alcune cose che si possono fare per ottimizzare il PC e ottenere un'esperienza di gioco ancora migliore. Bastano poche modifiche alle impostazioni di Windows per fare la differenza.

Abbiamo già scritto in passato di come ottenere più FPS dalla scheda grafica e dalla macchina da gioco, ma qui parliamo di un'ulteriore ottimizzazione per ottenere un vantaggio nel gioco.

Windows è già stato pensato per i giochi. Microsoft sa che gli utenti di PC amano giocare. Ecco perché Game Pass è così popolare. Come standard, tuttavia, Windows necessita di alcune modifiche per ottimizzare le prestazioni, tra cui la modalità di gioco. Si tratta di un'impostazione che gestisce le risorse di sistema per migliorare le prestazioni durante il gioco.

Per attivare la modalità di gioco, procedere come segue:

Premete il pulsante Start sulla tastiera e digitate Gioco.

Fare clic su Impostazioni modalità gioco quando appare nella parte superiore del menu Start.

Fare clic sul pulsante per attivare la modalità Gioco

Ottimizzare il PC per il gioco è ottimo, ma sapete cos'altro è ottimo? Non essere interrotti mentre si gioca. Windows dispone di un'impostazione che consente di disattivare le notifiche in momenti specifici o quando si verificano determinati eventi. Quindi niente più fastidiosi pop-up a rovinare il vostro divertimento.

Per accedere alle impostazioni, procedere come segue:

Premete il pulsante Start di Windows sul PC o sulla tastiera e digitate Focus Assist.

Nelle impostazioni di Focus cliccate su notifiche - "avvisi da app e sistema, non disturbare".

Trovate l'impostazione "Attiva automaticamente il non disturbare".

Spuntate "quando si gioca".

In alternativa, è possibile selezionare orari specifici per l'attivazione della modalità non disturbare. Questo funziona se si sa che si gioca sempre di sera, ad esempio. Basta impostare l'ora e godersi il piacere di giocare senza notifiche.

La programmazione della GPU con accelerazione hardware consente alla macchina di ottimizzare le prestazioni e ridurre la latenza. Se si dispone dell'hardware giusto (una scheda grafica recente) e si utilizza Windows 10 o 11, è possibile attivare facilmente questa impostazione, come la Modalità gioco:

Premete il pulsante Start e cercate Impostazioni grafiche.

Quindi fare clic per attivare la Pianificazione GPU con accelerazione hardware.

Scorrere verso il basso e visualizzare le impostazioni per la "preferenza delle prestazioni grafiche", da qui è possibile scegliere l'applicazione per impostare la propria preferenza. Per Nvidia, si tratta del pannello di controllo Nvidia. È possibile selezionarla come app per il desktop o per il Microsoft Store tramite il menu a tendina.

Fare clic sull'applicazione, fare clic su Opzioni e selezionare Prestazioni elevate.

Ripetere l'operazione per tutti i giochi per i quali si desidera ottenere le massime prestazioni.

Come standard, Windows si concentra sul miglior aspetto possibile. Quindi ha un aspetto elegante con tutte le diverse animazioni e i bordi lucidi. Queste impostazioni di qualità possono però avere un impatto negativo sulle prestazioni di gioco. Quindi potrebbe essere utile disattivarle o almeno regolarle in base alle prestazioni anziché all'aspetto.

Per farlo:

Premete il pulsante Start di Windows sul vostro PC o sulla tastiera e digitate Aspetto e prestazioni.

Cliccare su "Regola le prestazioni e l'aspetto di Windows" quando appare

Cercate l'impostazione "Regola per ottenere le migliori prestazioni".

Selezionatela e fate clic su Applica

Nella scheda avanzata fare clic per controllare che le migliori prestazioni siano impostate per i programmi e non per le attività in background.

Potreste aver acquistato un mouse da gioco di fascia alta per avere un vantaggio sulla concorrenza, ma le sue prestazioni potrebbero essere ostacolate dalle impostazioni di Windows.

Windows ha diverse impostazioni relative alla velocità del puntatore del mouse e una, in particolare, può rappresentare un problema, per cui è necessario disattivarla:

Premere il pulsante Start di Windows sul PC o sulla tastiera e digitare puntatore del mouse

Cliccare su "modifica la visualizzazione o la velocità del puntatore del mouse".

Sotto l'impostazione "movimento" deselezionare l'opzione "migliora la precisione del puntatore".

Fare clic su applica

Già che ci siamo, consigliamo anche di controllare il software del mouse. Molti dei moderni mouse da gioco dispongono di opzioni per un'elevata frequenza di polling. Fate clic per selezionare quella più alta (1.000 Hz, 4.000 Hz o 8.000 Hz) nel vostro software, in modo che i segnali arrivino più velocemente al PC e ci sia meno latenza.

Se si desidera ottenere le migliori prestazioni, è importante non solo assicurarsi che Windows sia aggiornato regolarmente (preferibilmente al di fuori delle ore di gioco), ma anche che i driver della scheda grafica siano aggiornati.

Abbiamo già scritto in precedenza su come aggiornare i driver Nvidia e installarli in modo pulito per ottenere i migliori risultati, ma è anche utile rimanere al corrente degli aggiornamenti in modo da avere i driver più recenti.

Il modo più semplice per farlo con le schede grafiche Nvidia è utilizzare GeForce Experience. Una volta scaricato e installato, c'è un'opzione per scaricare e installare automaticamente i driver. Fate clic per attivarla e installare i driver più recenti ogni volta che vengono rilasciati.

Se avete un monitor compatibile e una nuova scheda grafica, potete e dovete attivare G-Sync. Abbiamo già scritto in precedenza su come farlo, ma essenzialmente G-Sync assicura che la frequenza di aggiornamento del monitor corrisponda ai fotogrammi al secondo che la scheda grafica sta emettendo per il gioco a cui si sta giocando.

Attivare G-Sync sul monitor e nelle impostazioni di Windows per evitare il tearing dello schermo e garantire un'esperienza di gioco fluida. Si consiglia inoltre di regolare le impostazioni di visualizzazione del gioco in modo che corrispondano alla frequenza di aggiornamento del monitor e di limitare gli FPS massimi all'estremità alta della frequenza di aggiornamento.

Windows non utilizza sempre per impostazione predefinita la frequenza di aggiornamento massima del display collegato. Se avete un monitor da gioco di lusso con una frequenza di aggiornamento elevata, dovete attivare l'impostazione sia sul monitor che in Windows.

In caso contrario, il monitor si imposta su 60 Hz. Seguite quindi questi passaggi per selezionare la frequenza di aggiornamento massima:

Fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop e fare clic su impostazioni di visualizzazione.

Scorrere verso il basso fino a visualizzare "impostazioni avanzate del display".

Scorrere fino alla frequenza di aggiornamento e fare clic sul menu a tendina. Da qui selezionare la frequenza di aggiornamento massima del monitor.

Se non viene visualizzata l'impostazione prevista, è probabile che si stia utilizzando il cavo sbagliato. Alcuni schermi possono emettere la massima frequenza di aggiornamento solo con un cavo DisplayPort; in caso contrario, vale la pena considerare l'HDMI 2.1.

Molte delle applicazioni installate si inseriscono automaticamente nei processi di avvio. Così, quando si accende il PC e si accede a Windows, le app sono in attesa. A volte questo non è utile perché le app diventano processi in background che sprecano potenza di elaborazione e risorse.

Fortunatamente, è abbastanza facile disabilitare queste applicazioni e non solo rendere il PC più veloce, ma anche ottimizzarlo quando si gioca. Seguite questi passaggi:

Premete CTRL+SHIFT+ESC per avviare Task Manager.

Cercare la scheda Avvio e fare clic su di essa

Cercate nell'elenco delle app tutto ciò che non utilizzate regolarmente.

Fare clic con il tasto destro del mouse sulle app incriminate e fare clic su "Disattiva".

In alternativa, in Windows 11 è possibile accedere a queste impostazioni facendo clic sul pulsante Start e cercando App di avvio. Facendo clic su questa impostazione di sistema, è possibile attivare e disattivare le app.

Scritto da Adrian Willings.