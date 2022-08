Cos'è il ping e perché è importante per il gioco?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Quando si gioca in multiplayer è importante sapere qual è il proprio ping e come può influire sulle prestazioni di gioco.

Oltre ad avere una mira precisa e buoni riflessi, ci sono alcuni fattori che possono influire positivamente o negativamente sulle partite e influenzare la vittoria o meno. Il ping è uno di questi fattori. Ma cos'è e cosa si può fare per migliorarlo? Seguiteci per scoprirlo.

-

Quando si gioca, la parola "ping" viene utilizzata per indicare il tempo necessario al segnale inviato dal PC per essere ricevuto dal server di gioco su cui si sta giocando.

Il ping è spesso usato in modo intercambiabile con la "latenza" per descrivere un ritardo nei movimenti o nelle azioni del personaggio nel gioco rispetto agli input della tastiera, del mouse o del controller.

La latenza è però diversa, in quanto può presentarsi in diverse forme:

Latenza periferica: È il tempo necessario al mouse o alla tastiera per registrare una pressione e inviare l'azione al PC di gioco.

il tempo necessario al mouse o alla tastiera per registrare una pressione e inviare l'azione al PC di gioco. Latenza di gioco : è il tempo necessario alla CPU per elaborare l'input e inviare i dati alla scheda grafica per il rendering.

è il tempo necessario alla CPU per elaborare l'input e inviare i dati alla scheda grafica per il rendering. Latenza di rendering: È il tempo necessario affinché i dati inviati dalla CPU vengano renderizzati dalla GPU.

il tempo necessario affinché i dati inviati dalla CPU vengano renderizzati dalla GPU. Latenza del PC : è il tempo necessario a un fotogramma per attraversare il PC. Include sia la latenza di gioco che quella di rendering

è il tempo necessario a un fotogramma per attraversare il PC. Include sia la latenza di gioco che quella di rendering Latenza di visualizzazione: È il tempo necessario al monitor per visualizzare una nuova immagine dopo che la GPU ha terminato il rendering.

il tempo necessario al monitor per visualizzare una nuova immagine dopo che la GPU ha terminato il rendering. Latenza di sistema : l'intero processo da un capo all'altro.

Ci sono diversi fattori che possono influire sulla latenza. Abbiamo già scritto delle cause più comuni di lag del PC e di come risolverle. Ma è possibile ridurre la latenza anche modificando alcune parti del PC da gioco. Se aggiornate la CPU, aggiungete più RAM, acquistate una nuova GPU o un mouse o una tastiera da gioco di fascia alta . Tutti questi elementi possono contribuire a ridurre i problemi di latenza, ma non quelli di ping.

Questo perché il ping è ciò che accade dopo alcuni di questi tipi di latenza. Una volta che il segnale viene inviato al PC, deve passare al server e poi tornare indietro. Non è possibile intervenire sull'hardware per accelerare questo processo. Tuttavia, è possibile rendere la connessione più affidabile con una connessione Ethernet cablata dal router piuttosto che affidarsi al Wi-Fi.

Ora sapete che il ping è essenzialmente il tempo necessario al vostro PC per comunicare con il server di gioco. Ma come si misura? Il ping viene generalmente misurato in millisecondi. Idealmente, quanto più basso è il ping, tanto meglio è.

Se state giocando a un gioco in cui siete voi a ospitare il server e altri si uniscono a voi, è probabile che il ping sia praticamente nullo. Mentre il ping dei vostri amici sarà più alto, a seconda della distanza in cui vivono.

Il ping varia a seconda della posizione del server su cui si gioca. Se si sceglie un server ospitato in una città vicina, si spera che il ping sia ragionevole. Preferibilmente intorno ai 15 o 20 ms o meno. Altri server vicini potrebbero essere più alti, ad esempio tra i 40 e i 60ms. In ogni caso, si potrà giocare in modo ragionevole su questi server e avere un'esperienza abbastanza decente.

Più lontano è il server, più alto sarà il ping.

Se state guardando un browser per server multigiocatore, è probabile che abbiate la possibilità di filtrare in base al ping, in modo da poter vedere i valori più bassi e quelli più alti. Naturalmente, vorrete scegliere quelli con il ping più basso. Tuttavia, potreste scoprire che questo non è sempre possibile.

Perché il Corsair One i300 potrebbe essere il perfetto PC da gioco compatto Di Pocket-lint International Promotion · 10 Maggio 2022 Questo PC dimostra che non c'è bisogno di un impianto enorme per ottenere grandi prestazioni mentre si gioca, e noi siamo qui per questo.

I server con ping basso potrebbero non essere popolati a seconda dell'ora del giorno. Se state giocando nel cuore della notte o del giorno, quando le altre persone non giocano molto, potreste dovervi rivolgere a server più lontani.

Il ping sarà tanto più alto quanto più ci si allontana. Per noi è perfettamente possibile giocare sui server europei mentre si gioca nel Regno Unito con un minimo di problemi. Possiamo anche giocare sui server americani sulla costa orientale, ma il ping sarà più alto, a volte tra i 100 e i 200ms. Provate a giocare in Asia e potreste trovare oltre 200 o 300 ms, il che è quasi ingiocabile.

Un ping elevato provoca una disconnessione tra la pressione dei tasti e le azioni che avvengono nel gioco. Più alto è il ping, più questo peggiora. Nel peggiore dei casi, il personaggio può balbettare per tutta la mappa o sbagliare colpi che avrebbero dovuto essere connessi in un gioco FPS o in un battle royale, causando frustranti sconfitte.

Se giocate a giochi competitivi o a ritmo sostenuto che richiedono reazioni rapide e una bassa latenza di precisione, un ping basso è un elemento importante.

È per questo che gli eSport e gli eventi di gioco competitivi si tengono in configurazioni LAN in cui i computer di tutti sono collegati localmente. Nessuna connessione a Internet significa parità di condizioni per quanto riguarda il ping.

Ciò impedisce che entrino in gioco situazioni come il "vantaggio del guardone". Questo è il caso in cui un giocatore che attacca è avvantaggiato rispetto a un giocatore fermo che si accampa in un angolo in attesa di nemici. La differenza di ping può far sì che ogni giocatore veda cose diverse:

È possibile misurare il proprio ping con relativa facilità senza nemmeno partecipare a una partita. Per farlo, è possibile eseguire un test di velocità utilizzando questo strumento.

Questo strumento fornisce le velocità di upload e download, ma anche il ping del server da cui si sta effettuando il test. È possibile cambiare la posizione del server da questo strumento, il che significa che si può anche testare il ping per vedere come si comporta in regioni diverse.

Ovviamente, il modo migliore per ridurre il ping è scegliere un server geograficamente vicino. Tuttavia, ci sono altre cose che si possono fare per migliorare l'esperienza.

Uscire da altre applicazioni: quando si gioca, assicurarsi di uscire e spegnere tutte le altre applicazioni o programmi che potrebbero avere un impatto sulla rete. Questo include software come Steam, Origin, Epic Games e altri che potrebbero scaricare i giochi in background. Chiudete Chrome e abbandonate altre applicazioni che inviano dati di rete. Utilizzate la rete Ethernet: evitate di utilizzare il Wi-Fi e collegate invece la vostra macchina da gioco direttamente al router utilizzando un cavo Ethernet veloce. In questo modo si otterrà una connessione solida e una migliore larghezza di banda. Attivare le impostazioni di qualità del servizio - alcuni router, soprattutto quelli per il gioco, dispongono di impostazioni QoS nelle opzioni del router. Queste possono essere impostate per dare priorità al traffico di rete in vari modi. È possibile impostare il router in modo che dia priorità alla macchina da gioco rispetto a tutto il resto della rete domestica. Alcuni hanno anche l'opzione di dare priorità al traffico di gioco rispetto a tutto il resto. Spegnere i dispositivi di rete - Spegnere gli altri dispositivi di casa che potrebbero utilizzare la larghezza di banda quando non sono necessari. Semplici elementi come dispositivi domestici intelligenti, altri computer e altro ancora possono essere interessanti per il vostro divertimento di gioco. Aggiornare il router - Se tutto il resto non funziona, si può prendere in considerazione la possibilità di aggiornare il router con qualcosa di più performante. Sarete sorpresi di quanta differenza faccia.

Scritto da Adrian Willings.