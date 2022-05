Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Esistono vari modi per giocare con i giochi per PC a casa, il più ovvio dei quali è il PC di gioco. A volte, però, si desidera allontanarsi dal proprio impianto di gioco e giocare altrove, a letto, sul divano, in bagno o in qualsiasi altra stanza della casa.

La buona notizia è che esistono alcune soluzioni. Se volete qualcosa di portatile, Steam Deck di Valve è una scelta ovvia, ma non è necessariamente un requisito.

Quali sono le altre opzioni? Siamo qui per aiutarvi a scoprirlo.

Prima di iniziare è necessario assicurarsi di avere una rete Wi-Fi domestica veloce e stabile.

Una connessione a banda larga veloce può fare una grande differenza se si utilizzano servizi di streaming di giochi basati su cloud come Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now o Google Stadia. Ma se avete intenzione di trasmettere i giochi in streaming a livello locale, la vostra esperienza sarà molto più piacevole con un segnale solido in tutta la casa.

I cavi Ethernet vi garantiranno una connessione solida, ma una combinazione di Wi-Fi 6, un ottimo router Wi-Fi o una rete Wi-Fi Mesh vi aiuterà molto.

Se siete giocatori di PC, è probabile che abbiate già una buona collezione di giochi Steam. Se è così, siete già partiti con il piede giusto, perché Steam rende estremamente facile lo streaming dei giochi in locale su tutti i tipi di dispositivi, compreso il vostro Google Chromebook.

Steam consente lo streaming dei giochi tramite un servizio chiamato Steam Link. Steam Link è un'applicazione che si può scaricare e installare su qualsiasi dispositivo, dall'iPhone di Apple ai telefoni e tablet Android, al Raspberry Pi, all'Apple TV e altro ancora.

Ovviamente, se si dispone di Steam Deck, è possibile eseguire lo streaming dei giochi dal PC alla console portatile.

Utilizzando Steam Link, è possibile giocare a tutti i giochi presenti nella libreria di Steam. La qualità dell'esperienza dipende esclusivamente dalla connessione Wi-Fi e dalla potenza del PC.

Steam Link è straordinariamente facile da configurare. Innanzitutto è necessario assicurarsi di avere installato l'ultima versione di Steam sul proprio PC di gioco.

Quindi, recatevi sul dispositivo su cui volete giocare e scaricate e installate l'applicazione Steam Link:

Vale la pena notare che Steam consiglia di utilizzare una connessione a 5 GHz o una rete Ethernet cablata per ottenere i migliori risultati.

Molti controller di gioco Bluetooth sono compatibili con Steam Link, il che significa che potete continuare a usare un controller mentre giocate sul vostro telefono, tablet o altro dispositivo, ma alcuni giochi sono ottimizzati anche per i controlli touch.

Se non siete sicuri di quali giochi funzioneranno, la buona notizia è che potete applicare un filtro al negozio di Steam che mostra quali giochi funzionano con i controller e con Remote Play.

Una volta scaricata l'applicazione, avviatela e troverete alcuni semplici passaggi per la connessione al vostro PC di gioco. L'app esegue automaticamente una scansione della rete Wi-Fi per trovare il PC su cui è installato Steam. Assicuratevi quindi che il dispositivo che state utilizzando sia connesso alla stessa rete del PC.

Una volta trovato, fate clic per connettervi e sullo schermo apparirà un pin che dovrà essere inserito sul PC Steam per accoppiare i due dispositivi. Questo dovrebbe avvenire automaticamente con la comparsa di un pop-up sul PC. In caso contrario, andate su Steam, fate clic sulle impostazioni e trovate la sezione "Riproduzione remota". Da qui è possibile fare clic per accoppiare un dispositivo Steam Link, disaccoppiare i dispositivi, impostare un codice di sicurezza e altro ancora.

Il codice di sicurezza è utile se state impostando Steam Link su un dispositivo condiviso con il resto della famiglia. Si tratta essenzialmente di un PIN che deve essere inserito ogni volta che qualcuno utilizza Steam Link, quindi è un modo perfetto per impedire ai vostri figli di giocare in remoto a giochi che non dovrebbero essere in grado di fare.

Una volta fatto tutto questo, premete play sull'app e si avvierà la modalità Big Picture sul vostro PC e vi permetterà di scegliere e avviare il gioco. A quel punto si può semplicemente entrare in azione e giocare. È davvero così semplice.

Se avete in casa un computer portatile o un altro computer Windows non così potente come il vostro impianto di gioco principale, ma volete comunque utilizzarlo, potete farlo.

Steam permette ai giocatori di giocare in streaming su diversi dispositivi Windows con estrema facilità. Tutto quello che dovete fare è scaricare e installare Steam anche sull'altro computer. Una volta effettuato l'accesso, avrete la possibilità di giocare a qualsiasi gioco della vostra libreria.

Per farlo, fate clic sulla libreria dei giochi e trovate il gioco desiderato, quindi fate clic sulla freccia verso il basso dove normalmente si trova il pulsante di riproduzione (accanto a "Installa"). Da qui troverete l'opzione per trasmettere il gioco in streaming dalla vostra macchina da gioco principale.

L'aspetto positivo è che non è necessario installare il gioco sul secondo computer, ma si può comunque sfruttare appieno la potenza della macchina principale.

