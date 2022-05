Cos'è l'Xe Super Sampling (XeSS)? La tecnologia di miglioramento del gioco di Intel spiegata

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Con l'arrivo sul mercato delle schede grafiche Arc di Intel, l'azienda sta lavorando su varie tecnologie per garantire la migliore esperienza di gioco. Una di queste tecnologie è destinata a rivaleggiare con DLSS di Nvidia e AMD FidelityFX Super Resolution.

Conosciuto come Xe Super Sampling (o XeSS in breve), si tratta di una tecnologia di super campionamento accelerato dall'intelligenza artificiale che è stato progettato per essere open-source. Questo significa che non funzionerà solo con le GPU di Intel ma anche con quelle dei suoi rivali.

Stiamo esplorando di più su ciò che significa e su come migliorerà la vostra esperienza di gioco.

Intel ha già mostrato cosa può fare l'Xe Super Sampling. XeSS è progettato per prendere un gioco che è stato renderizzato a 1080p e upscalarlo a 4K. Questo significa in teoria che offre gli stessi vantaggi del Deep Learning Super Sampling di Nvidia. Questo vantaggio è che si può giocare a giochi a risoluzioni più basse (il che significa FPS più elevati) ma usare la tecnologia per emettere un'immagine a risoluzione più alta sul monitor di gioco.

Intel ha mostrato una demo di questa tecnologia in azione con confronti fianco a fianco di filmati di gioco renderizzati nativamente a 4K e gli stessi filmati upscalati da XeSS. Si può a malapena notare la differenza. E Intel sostiene che utilizzando XeSS, i giocatori saranno in grado di ottenere il doppio delle prestazioni, il che significa più FPS, pur godendo di un'immagine ad alta risoluzione.

L'obiettivo finale è quello di darvi il meglio di entrambi i mondi - alto frame rate e anche alta risoluzione.

Intel ha dichiarato che XeSS sarà open source e sarà aperto all'uso degli sviluppatori di giochi. Xe Super Sampling funzionerà anche con qualsiasi scheda grafica che supporti Shader Model 6.4+ e istruzioni DP4a. Naturalmente, è probabile che XeSS funzionerà meglio sui processori grafici Arc di Intel, ma funzionerà anche con i prodotti Nvidia e AMD.

Intel ha detto che ha lavorato duramente per garantire che Xe Super Sampling non sarà influenzato negativamente da ghosting o sfocatura, che a volte è un problema con la tecnologia di upscaling.

L'azienda ha anche detto che XeSS avrà cinque diverse modalità di qualità dell'immagine. Queste modalità includeranno:

Ultra performance - fattore di scala 3 volte superiore

Prestazioni - 2 volte il fattore di scala

Bilanciato - 1,7 volte il fattore di scala

Qualità - 1,5 volte il fattore di scala

Ultra qualità - 1,3 volte il fattore di scala

Intel sostiene che XeSS può raggiungere alti rapporti di scaling senza impattare negativamente sulla qualità e farlo in modo più efficace rispetto ad altre tecniche di upscaling temporale e spaziale.

Come altre tecnologie di upscaling, Intel XeSS richiederà un certo sforzo per funzionare. La tecnologia deve essere addestrata a lavorare con i giochi in modo che l'IA capisca come massimizzare le prestazioni e mantenere la qualità.

Ciò significa che l'elenco sarà limitato all'inizio, anche se crescerà nel tempo. Attualmente, l'elenco dei giochi include:

Arcadegeddon

Anvil

Chorus

Chivalry II

Morte Stranding

Dolmen

Arruolato

Hitman III

Ghostwire: Tokyo

Leggende della griglia

Ombra del Tomb Raider

Super Persone

I coloni

Vampiro: Caccia al sangue

Questa lista ovviamente è piuttosto corta al momento, ma il fatto che la tecnologia sia open source dovrebbe vederla crescere rapidamente nel tempo.

