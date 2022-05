Cos'è lo Stream Sniping e cosa si può fare?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Negli ultimi anni, sempre più persone hanno iniziato a fare streaming su Twitch, YouTube e Facebook.

I giocatori amano l'idea di guadagnarsi da vivere facendo ciò che amano. Tutti sanno che non è così facile farlo, però. Non è semplice come scaricare OBS studio o Streamlabs e premere il pulsante go live.

Hai bisogno di un set-up professionale con tutte le attrezzature giuste, un microfono decente in modo da poter essere ascoltato e un sacco di tempo e pazienza da dedicare al tuo mestiere. Per non parlare del carisma per mantenere il pubblico impegnato e tornare per saperne di più. Tuttavia, se sei disposto, può essere una cosa eccitante in cui entrare.

Ci sono però cose di cui essere consapevoli e una di queste è lo stream sniping.

Se hai giocato a giochi per PC online per un po', allora sai che ci sono un sacco di troll e individui orribili là fuori che amano rovinare il tuo divertimento. Queste persone amano lamentarsi e causare guai che potrebbero portare loro piacere, ma generalmente rovinano il divertimento a tutti gli altri.

Purtroppo, con l'aumento della popolarità dello streaming questi troll si sono spostati in un nuovo gioco - lo stream sniping.

In parole povere, lo stream sniping è l'atto di usare il tuo stream contro di te. Se stai giocando a qualsiasi tipo di gioco multiplayer online, allora sei esposto a essere vittima dello stream sniping. Questo è particolarmente comune nei giochi competitivi dove conoscere la posizione di un nemico può fare la differenza tra vincere o perdere una partita.

Vi è mai capitato di giocare una partita in split-screen con un amico o una persona cara e dare un'occhiata sfacciata per vedere dove si trovava per darvi un vantaggio? Il colpo d'occhio che basta per farvi vincere la partita è molto allettante. Beh, con lo streaming ti stai fondamentalmente aprendo a chiunque lo faccia con te da qualsiasi parte del mondo.

Tutto quello che qualcuno deve fare è aprire la piattaforma di streaming che hai scelto e cliccare sul tuo live stream per vedere cosa stai facendo. È probabile che se stai usando le impostazioni standard, allora hanno quasi un feed in tempo reale di dove sei e cosa stai facendo.

Se apri la mappa in qualsiasi punto o sei seduto e accampato in un punto particolare o anche solo vicino a un luogo ovvio e facilmente identificabile, allora è facile trovarti e batterti.

È facile pensare che lo stream sniping sia un problema solo per i grandi streamer. Quei troll possono trarre maggior vantaggio da qualcuno che sta trasmettendo il proprio gameplay a migliaia di spettatori, dopo tutto. Ma è un problema anche per i piccoli streamer.

A volte gli stream snipers lo fanno solo per vincere, altre volte sono in missione per molestare e infastidire intenzionalmente un particolare streamer.

Ci sono alcune cose che puoi fare per mitigare alcuni dei problemi dello sniping in streaming. Molti giochi popolari hanno impostazioni dedicate agli streamer. Queste a volte includono cose come la modalità streamer per la musica in-game (per evitare scioperi del copyright), ma anche impostazioni che nascondono il nome del server su cui siete, vi permettono di nascondere o cambiare il vostro manico in-game e altro.

Rainbow Six Siege, per esempio, ha diversi strumenti per combattere lo sniping in streaming. Questo include varie impostazioni per evitare che i cecchini si mettano in coda in una partita con voi, nascondendo la vostra regione e la latenza e le impostazioni per ritardare in modo casuale l'abbinamento delle partite quando cliccate per unirvi a una partita, in modo che sia più difficile finire nella stessa lobby. Altre impostazioni includono la possibilità per gli streamer di nascondere nomi, livelli di autorizzazione e avatar, rendendo più difficile trovarvi.

Queste impostazioni da sole non risolvono necessariamente il problema. Aiutano ma non sono infallibili. Se sei in un posto facilmente identificabile, allora sei ancora facile da trovare e uccidere, trollare o qualsiasi altra cosa il cecchino dello stream abbia in mente.

Una cosa che puoi fare per combattere lo stream sniping è aggiungere un ritardo al tuo stream. Idealmente, vuoi essere in grado di impegnarti con il tuo pubblico in tempo reale, rispondendo ai commenti mentre avvengono in chat. Ma questo può essere problematico se ti stai aprendo ai cecchini dello stream.

Naturalmente, se state giocando un gioco competitivo e vi state concentrando molto sul gioco, allora potreste non rispondere alla chat tanto spesso quanto potreste, quindi aggiungere un ritardo potrebbe non avere importanza.

Potete facilmente aggiungere un ritardo allo stream in OBS, Streamlabs e XSplit.

Per esempio, in OBS seguite questi passi:

Clicca sulla scheda delle impostazioni

Naviga su advanced

Cerca l'impostazione contrassegnata da stream delay e clicca su enable

Aggiungi una durata che vuoi che sia aggiunta allo stream e sperimenta per vedere cosa funziona.

Se hai un problema con i cecchini regolari e sai chi sono, ci possono essere altre cose che puoi fare.

Alcuni giochi permettono agli utenti di segnalare altri giocatori per comportamenti tossici. Questo include segnalare i giocatori per lo sniping in streaming, che, diciamolo, è comunque un'altra forma di imbroglio.

Potete anche rivolgervi alla piattaforma di streaming che avete scelto per chiedere aiuto. Twitch, per esempio, ha delle linee guida sui contenuti di gioco che i giocatori e gli utenti di Twitch devono conoscere. Le linee guida di Twitch includono regole contro lo sniping in streaming:

"Qualsiasi attività, come barare, hacking, botting o manomissione, che dia al proprietario dell'account un vantaggio sleale in un gioco multiplayer online, è proibita. Questo include anche lo sfruttamento della trasmissione in diretta di un'altra emittente per molestarla nel gioco, come lo stream sniping".

Quindi, se sapete che qualcuno vi sta facendo uno stream sniping, segnalatelo.

Scritto da Adrian Willings.