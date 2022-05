Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Pocket-lint darà presto il via alla sua prima PC Gaming Week in associazione con Nvidia GeForce RTX.

A partire da lunedì 9 e fino a venerdì 13 maggio 2022, presenteremo un'intera serie di articoli, recensioni, interviste, video e altri interessanti frammenti dedicati al gioco su PC.

Sarete in grado di seguire tutti i nostri contenuti in una sezione dedicata proprio qui su Pocket-lint e scoprire tutto, dai migliori giochi da comprare in questo momento, alle spiegazioni di ogni caratteristica principale da cercare su una scheda grafica moderna.

Ci dovrebbe essere qualcosa per tutti, compresi i consigli su come costruire il proprio PC da gioco e perché il ray tracing sta trasformando i giochi per PC.

Parleremo anche con alcune delle persone più importanti del settore, per scoprire il loro punto di vista sul presente e sul futuro dei giocatori. Inoltre, vi daremo le nostre impressioni su mouse, monitor, tastiere e accessori che abbiamo testato di recente, per aiutarvi a prendere la vostra prossima decisione di acquisto.

Quindi assicurati di mettere il PC Gaming hub tra i preferiti e torna su Pocket-lint tutta la prossima settimana per scoprire tutto quello che c'è da sapere sul PC gaming e sulle schede grafiche Nvidia GeForce RTX.

Scritto da Rik Henderson.