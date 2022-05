Steam Deck di Valve ora supporta molti più giochi

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Quando lo Steam Deck è stato lanciato per la prima volta, la gente era naturalmente curiosa di sapere quali giochi avrebbero funzionato sulla console. C'erano solo 100 giochi che erano giocabili al momento, ma quel numero è salito costantemente negli ultimi mesi.

Abbiamo scritto prima su come vedere quali giochi funzioneranno su Steam Deck prima dell'acquisto, ma vale la pena sapere che ora ci sono oltre 1.289 giochi che si dice siano completamente "verificati".

Come abbiamo mostrato, ci sono vari modi per controllare quali giochi della tua libreria sono considerati "verificati", "giocabili" o "non supportati". Il più semplice di questi strumenti è naturalmente quello ufficiale, dove puoi vedere a colpo d'occhio quali dei tuoi giochi si trovano in queste categorie.

È bello essere in grado di vedere queste cose a colpo d'occhio però e Boiling Steam ha creato un bel grafico per fare proprio questo.

Secondo quel post, ci sono attualmente oltre 2.400 giochi ritenuti "giocabili" sulla console portatile. Ancora più importante, si può vedere una ripida salita nel numero di giochi compatibili dal lancio dello Steam Deck.

Questi dati sono stati raccolti da SteamDB ed è anche possibile vedere il totale dei giochi verificati e giocabili su Protondb.

Il futuro è certamente luminoso per Steam Deck.

Scritto da Adrian Willings.