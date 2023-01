Il livello superiore di Nvidia GeForce Now passa a RTX 4080, ribattezzato Ultimate

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nvidia ha annunciato una modifica al livello più alto del suo servizio di cloud gaming GeForce Now.

Lo rinominerà Ultimate (dall'attuale moniker "RTX 3080") e i server funzioneranno con un hardware RTX 4080 più potente.

Questo offre 64 TFLOP di elaborazione grafica, il ray tracing completo sui titoli che lo supportano e il DLSS 3 per rendere i giochi ancora più fluidi.

Inoltre, i giocatori professionisti possono beneficiare di Reflex (in alcuni giochi) con uno streaming fino a 240Hz.

Forse la notizia migliore è che gli aggiornamenti saranno gratuiti per gli attuali abbonati a GeForce Now RTX 3080, in quanto il livello continuerà ad avere lo stesso prezzo - 17,99 £ / 19,99 € / 19,99 € al mese o 89,99 £ / 99,99 € / 99,99 € per 6 mesi con pagamento anticipato.

Il livello aggiornato passerà alle macchine RTX 4080 a partire dalla fine di gennaio e gli utenti degli Stati Uniti e dell'Europa occidentale saranno trasferiti nel corso del primo trimestre.

I membri esistenti saranno i primi a ricevere l'aggiornamento.

Durante la conferenza stampa pre-CES 2023, Nvidia ha annunciato anche una scheda grafica RTX 4070 TI. Inoltre, ha presentato una selezione di chip della serie 40 per computer portatili, che dovrebbero portare il gioco mobile su PC a un livello superiore.

Scritto da Rik Henderson.