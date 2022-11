Nvidia reimmagina Portal con ray-tracing e DLSS

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nvidia ha rivelato Portal with RTX, una rivisitazione dell'iconico videogioco di Valve con una grafica migliorata che include naturalmente il ray tracing completo e altro ancora.

Portal with RTX sarà gratuito per tutti coloro che possiedono già il gioco originale e sarà disponibile per il download come DLC per quel gioco.

È stato realizzato con cura da Lightspeed Studios di Nvidia e sarà disponibile l'8 dicembre. Portal con RTX offrirà la migliore esperienza con le ultime schede grafiche della serie 40 di Nvidia grazie al DLSS 3, ma funzionerà anche con il DLSS 2 sulle precedenti schede della serie 30.

Nvidia afferma che con DLSS 3 gli utenti saranno in grado di ottenere prestazioni 2,8 volte superiori, garantendo un'esperienza fluida e continuando a godere delle texture ad alta risoluzione e dell'illuminazione ray-traced.

Per celebrare il lancio, Nvidia organizzerà una festa speciale in diretta il 6 dicembre, con uno sguardo dietro le quinte alla costruzione del gioco, oltre a gameplay, omaggi per il gioco e altro ancora. Se vi sintonizzerete per assistere all'azione, avrete la possibilità di vincere le schede grafiche Nvidia GeForce RTX 4090 e GeForce RTX 4080.

