Dimenticate l'8K, la RTX 4090 di Nvidia può eseguire giochi a 13K

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Quando Nvidia ha rilasciato le sue schede grafiche RTX serie 30, l'azienda ha fatto un grande sforzo per i giochi in 4K. Ora sembra che la serie 40 sia ancora più capace.

Al momento del lancio, Nvidia ha chiarito che la sua scheda grafica di punta RTX 4090 sarebbe stata all'altezza della situazione, con ben 24 GB di memoria GDDR6X e una potenza di elaborazione quattro volte superiore a quella della RTX 3090 Ti.

Ciò significa che nel mondo reale le prestazioni sono migliorate durante i giochi in 4K. Ma potreste essere sorpresi di scoprire che la RTX 4090 Ti è ancora più capace di quanto ci si possa aspettare.

Uno YouTuber noto come Golden Reviewer ha realizzato un video che mostra come la RTX 4090 possa essere spinta ancora più in là.

In questo video, Genshin Impact viene spinto a una risoluzione di 13.760 x 5760. Si tratta di 13K, che come sottolinea Tom's Hardware corrispondono a circa 178,32 megapixel per fotogramma. Questa risoluzione è anche 8,5 volte superiore a quella del 4K.

Vale la pena notare che Genshin Impact non è certo il gioco più impegnativo. È disponibile anche su cellulare e console, quindi non è esattamente un titolo tripla A che spinge la grafica al limite, ma è comunque impressionante.

Non è possibile avere un monitor da gioco da 13K e YouTube non pubblica video con una risoluzione superiore a 8K, ma è comunque una dimostrazione impressionante di ciò che è possibile fare.

Il gioco gira ancora a una decente risoluzione di 30 FPS e ha un aspetto fantastico. Forse in futuro vedremo ancora più prestazioni di questo tipo.

Scritto da Adrian Willings.