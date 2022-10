Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nvidia ha ampliato l'elenco dei titoli disponibili sulla sua piattaforma di cloud gaming che funzionano con i controlli touch.

GeForce Now ha già offerto alcuni controlli su schermo per i giocatori mobili, in particolare su Fortnite e Genshin Impact. Tuttavia, sta ampliando l'elenco per includere un'ulteriore serie di giochi che funzionano senza joypad su telefoni e tablet.

Questi includono Trine 2, Slay the Spire e Dota Underlords. Ci sono anche alcuni giochi che funzionano con i controlli touch solo su tablet, tra cui Shadowrun Returns, Talisman: Digital Edition e Magic: The Gathering Arena.

L'elenco completo dei giochi abilitati al tocco è riportato di seguito:

Mobile e tablet

Dota Underlords (Steam)

Fortnite (Epic Games)

Genshin Impact (HoYoverse)

Into the Breach (Steam e Epic Games)

Papers, Please (Steam)

Uccidere la guglia (Steam)

Simulatore da tavolo (Steam)

Trine 2: Storia completa (Steam)

Solo per tablet

Portale Bridge Constructor (Steam)

Door Kickers (Steam)

Magic: The Gathering Arena (Wizards.com e Epic Games)

Marcia degli Imperi (Steam)

Monster Train (Steam)

Shadowrun Returns (Steam e Epic Games)

Talisman: Digital Edition (Steam)

GeForce Now diNvidia funziona con i giochi acquistati da diversi negozi digitali supportati, come Steam ed Epic Games Store. Alcuni, come Fortnite, sono free-to-play.

L'app GeForce Now per Android ora contiene anche una nuova riga per i controlli touch mobile in cui è possibile trovare i giochi supportati. L'app per Android include anche il supporto Apaptive VSync per alcuni giochi per migliorare le prestazioni.

Scritto da Rik Henderson.