(Pocket-lint) - Nvidia ha migliorato la risoluzione del suo livello GeForce Now RTX 3080 quando viene eseguito attraverso un browser Chrome.

Gli iscritti al piano di abbonamento più alto possono ora effettuare lo streaming fino a 1600p e 120fps quando giocano con Chrome. Lo stesso vale per diversi Chromebook incentrati sui giochi lanciati in settimana: Acer Chromebook 516 GE, Asus Chromebook Vibe CX55 Flip e Lenovo Ideapad Gaming Chromebook.

I Chromebook sfruttano al meglio l'aumento della risoluzione e della frequenza di aggiornamento grazie ai loro display adeguatamente equipaggiati. Sono inoltre dotati di tecnologia Wi-Fi 6E e possono quindi trasmettere le immagini migliorate in modalità wireless senza problemi.

In precedenza il browser Chrome era limitato allo streaming a 1440p quando si giocava con GeForce Now, anche per i membri RTX 3080.

La piattaforma di gioco cloud diNvidia prevede tre livelli di iscrizione: gratuito, prioritario e il già citato RTX 3080.

Il piano gratuito offre un'ora di gioco alla volta su un impianto di gioco "base". Il piano Priority aumenta a sei ore su una configurazione RTX con un output massimo di 1080p 60fps e costa 8,99 sterline / 8,99 dollari / 9,99 euro al mese.

Il livello RTX 3080 è considerevolmente più costoso, a £17,99 / $19,99 / €19,99 al mese, ma esegue i giochi su un PC con grafica RTX 3080 (da cui il nome), offre otto ore di gioco per sessione e grafica e frame rate migliorati. È possibile ottenere fino a 4K HDR con questo piano quando si gioca attraverso un dispositivo Nvidia Shield TV.

Tutti i giochi giocati su GeForce Now sono di vostra proprietà, poiché dà accesso a più di 1.400 titoli disponibili su Steam, Epic Games Store, GOG e altri store digitali. Sono inclusi anche molti giochi free-to-play.

Scritto da Rik Henderson.