Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Nvidia ha aggiornato il suo servizio di cloud gaming GeForce Now per includere il gioco a 4K 60fps per PC e Mac per la prima volta, più 120fps per i dispositivi Android a 120Hz.

Entrambe le aggiunte sono esclusive per i membri GeForce Now RTX 3080 - il livello di pagamento più alto del servizio - ma è bello vedere che continua ad espandere le capacità.

Il servizio ora utilizza la tecnologia DLSS di Nvidia per migliorare le prestazioni mantenendo alti frame rate. Utilizza l'AI per sovracampionare le immagini per garantire immagini nitide e dettagliate senza impattare sul refresh. Questo è possibile solo con i server che eseguono le GPU RTX di fascia alta.

I dispositivi Android confermati come compatibili con il gioco a 120fps includono il Samsung Galaxy S22, S22 Ultra, Galaxy Z Fold 3, Flip 3 e OnePlus 9 Pro.

Un abbonamento a Nvidia GeForce Now RTX 3080 costa £17.99 / $19.99 / €19.99 al mese o £89.99 / $99.99 / €99.99 per 6 mesi se pagato in anticipo.

È possibile scegliere di giocare gratuitamente, anche se si è limitati al tempo di gioco e al tipo di impianto di gioco in offerta. Un abbonamento GeForce Now Priority è anche disponibile per £8.99 / $8.99 / €9.99 al mese, che consente il gioco RTX e il ray tracing, ma non le più alte risoluzioni / frame rate su tutte le macchine.

Potete scoprire di più sul servizio di cloud gaming Nvidia GeForce Now nella nostra pratica guida qui.

I migliori giochi per PS5 del 2022: fantastici titoli per PlayStation 5 da raccogliere Di Max Freeman-Mills · 5 Maggio 2022

Scritto da Rik Henderson.