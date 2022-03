La GeForce RTX 3090 Ti di Nvidia potrebbe essere lanciata questo mese

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Abbiamo sentito molto poco della nuova scheda grafica di punta di Nvidia da quando è stata presentata al CES 2022 . Ora sono trapelate informazioni sulla data di lancio dell'RTX 3090 Ti.

Secondo le ultime informazioni emerse, il lancio dovrebbe avvenire entro la fine del mese. Questa informazione proviene anche dalla documentazione ufficiale che è stata inviata ai partner di Nvidia e mostra che sarà annunciata e disponibile per l'acquisto lo stesso giorno. Ed è il 29 marzo 2022.

La GeForce RTX 3090 Ti era originariamente prevista per il lancio a gennaio, ma era stata ritardata. Qualcosa a cui siamo tutti troppo abituati negli ultimi due anni.

Si dice che questa non fosse la solita carenza di chip ma invece un problema con la memoria GDDR6X inclusa nella scheda che doveva essere riparata prima che potesse essere inviata ai revisori.

VideoCardz riferisce di aver visto la documentazione sotto embargo e che mostra che non solo la carta dell'edizione del fondatore sarà disponibile alla fine di marzo, ma anche i modelli personalizzati. Ciò che non è stato rivelato, però, è il prezzo. Anche se, come ti aspetteresti, è probabile che sia alto, specialmente con le specifiche previste.

Queste specifiche sono naturalmente di fascia alta, considerando il design di punta di questa nuova scheda grafica. La Nvidia GeForce RTX 3090 Ti includerà 10.752 core CUDA (la 3090 ne aveva 10.496). Si dice inoltre che supporti un clock di memoria da 21 Gbps con una larghezza di banda massima superiore a 1 TB/s. Si dice che sarà, soprattutto, la prima scheda a presentare un connettore di alimentazione PCIe Gen5 a 16 pin e ad avere un'enorme potenza assorbita di 450 watt.

Non dovremo aspettare molto per saperne di più.

Scritto da Adrian Willings.