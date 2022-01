Come giocare a Fortnite su iPhone e iPad

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Fortnite è stato ritirato dall'Apple App Store quasi un anno e mezzo fa e da allora gli utenti di iPhone e iPad non sono stati in grado di installarlo.

Coloro che l'avevano già scaricato sono stati lasciati indietro anche dopo il lancio della Stagione 4 del Capitolo 2.

Gli utenti Android sono stati in grado di installare l'app Fortnite sui propri dispositivi mobili eseguendo il sideload dall'app Epic Games, circumnavigando così il Google Play Store, ma i proprietari di dispositivi Apple non hanno questa possibilità.

Finora.

Una versione mobile touch-friendly di Fortnite è in arrivo tramite il servizio di cloud gaming GeForce Now di Nvidia. A breve verrà lanciata una beta chiusa a tempo limitato e puoi pre-registrarti per giocarci qui .

Ecco di cosa avrai bisogno per farlo funzionare quando arriverà.

Una versione touch-friendly di Fortnite verrà lanciata presto in forma di beta chiusa su GeForce Now. Ciò significa che sarà possibile giocare su dispositivi Android tramite l'app nativa GeForce Now (se non si desidera trasferire il gioco stesso) e su iPhone e iPad tramite una soluzione alternativa di Safari.

Ecco come installare GeForce Now sul tuo dispositivo iOS o iPadOS:

- Innanzitutto, apri Safari sul tuo iPhone o iPad, vai su play.geforcenow.com .

- Guarda nella parte inferiore dello schermo (su iPhone) o in alto a destra (su iPad) per vedere il pulsante di condivisione. Toccalo.

- Nel menu di condivisione, scorri verso il basso fino a "Aggiungi alla schermata principale" e toccalo.

- Premi "Aggiungi".

- Questo aggiungerà un'icona dell'app sul tuo dispositivo, che puoi spostare dove vuoi.

- Tocca la nuova icona di GeForce Now e ti verranno presentati i termini e le condizioni di GeForce Now. D'accordo con loro.

- Accedi o registrati per un account GeForce Now tramite l'icona dell'utente nell'angolo in alto a destra. Accesso.

- Ora potresti dover sincronizzare il tuo account Steam e, soprattutto per Fortnite, un account Epid Games Store tramite il menu delle impostazioni.

GeForce Now è il servizio di cloud gaming di Nvidia disponibile su più dispositivi, inclusi dispositivi mobili, PC, Mac, Chromebook, Nvidia Shield TV e diverse smart TV.

È un servizio di abbonamento a pagamento, anche se c'è anche un'opzione gratuita. Tuttavia, l'abbonamento gratuito è limitato, puoi giocare solo per un massimo di un'ora alla volta prima di dover disconnetterti e accedere nuovamente. Riproduce anche giochi su un impianto di gioco per PC di base alla fonte e potrebbe essere necessario attendere l'accesso.

L'abbonamento prioritario costa £ 8,99 / $ 8,99 / € 9,99 al mese e ti offre un'esperienza migliore. Il PC sfoggia una scheda grafica RTX, in grado di eseguire il ray tracing, con giochi fino a 1080p 60fps. Inoltre estende il limite di gioco a sei ore.

Infine, è disponibile anche un piano di abbonamento RTX 3080, che offre la migliore grafica fino a 1440p a 120 fps, oltre a otto ore di riproduzione. Tuttavia, viene fornito anche con un prezzo premium, a £ 89,99 / $ 99,99 / € 99,99 per un abbonamento di 6 mesi.

Oltre a Fortnite, GeForce Now supporta un catalogo di giochi in continua crescita. A differenza di altri servizi di cloud gaming, tuttavia, lo colleghi a un normale account Steam, Epic Games Store o un altro negozio di PC digitale e puoi giocare ai giochi che hai acquistato su di essi. Sono disponibili anche molti giochi free-to-play.

Puoi scoprire di più sul servizio di cloud gaming nella nostra pratica funzione qui: Cos'è Nvidia GeForce Now, è gratuito e con quali dispositivi funziona?

Scritto da Rik Henderson.