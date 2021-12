Il paese delle meraviglie invernale più grande del mondo è ora in Minecraft

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Nvidia ha stretto una partnership con Great Ormond Street Hospital Children's Charity per creare il più grande paese delle meraviglie invernale di sempre, tutto costruito in Minecraft.

Questa è un'esperienza interattiva nella grotta di Babbo Natale e nel paese delle meraviglie invernale che si estende su ben 38 acri di spazio virtuale. Tutto realizzato con amore in Minecraft.

L'esperienza include diverse chicche nascoste di riferimenti ai classici film di Natale e anche una ricreazione completa dell'ospedale di Great Ormond Street.

Non è solo per mostrare ciò che è possibile con RTX Minecraft. Poiché l'esperienza è anche parte di uno sforzo per raccogliere fondi per beneficenza. Gli utenti possono donare nell'ospedale virtuale o direttamente tramite questo link . Queste donazioni aiuteranno i bambini gravemente malati ad avvicinarsi di un passo all'essere a casa questo Natale.

Per provare l'esperienza del paese delle meraviglie invernale, devi solo seguire questi semplici passaggi. Anche se dovrai eseguire una scheda grafica RTX per farlo:

Scarica GeForce Experience e installa gli ultimi driver GeForce Assicurati di avere una GPU GeForce RTX installata nel tuo PC Scarica e installa l'ultima versione di Minecraft per Windows Scarica NVIDIA RTX Winter World, qui: https://www.planetminecraft.com/project/nvidia-rtx-winter-world Individua il file scaricato e fai doppio clic Si aprirà Minecraft per Windows e una finestra di dialogo nella parte superiore dello schermo ti avviserà quando il mondo è installato Fai clic su Riproduci > Crea > Scorri fino in fondo alla sezione "modelli importati" e fai clic su Christmas Adventure RTX Fai clic su Crea e l'avventura di Natale avrà inizio Per verificare se Ray Tracing e DLSS sono abilitati: vai su Impostazioni > Video > scorri verso il basso e assicurati che Upscaling e Ray Tracing siano abilitati. A seconda della GPU RTX che hai, puoi aumentare la distanza di rendering del ray tracing da 8 blocchi nelle impostazioni video

Nessun paese delle meraviglie invernale sarebbe completo senza un albero di Natale luminoso e colorato. Quindi, naturalmente, questa è un'aggiunta a quella di Minecraft che viene fornita completa di regali sottostanti.

Una parte logica della costruzione del paese delle meraviglie invernale di beneficenza è l'aggiunta del Great Ormond Street Hospital in forma virtuale.

Cosa non ti piace di un pupazzo di neve gigante con tanto di cappello da Babbo Natale e un enorme regalo?

È un periodo meraviglioso dell'anno. Ancora meglio quando non devi uscire al gelo per vedere un pupazzo di neve. Anche uno che qualcun altro ha costruito.

Inoltre, non capita tutti i giorni di vedere un pupazzo di neve illuminato.

Ci sono molte cose da esplorare nel paese delle meraviglie virtuale. Compresi numerosi angoli e fessure in cui vale la pena curiosare.

Fatti strada nel paese delle meraviglie invernale e trova una fabbrica rifornita di regali e piccoli operai che si danno da fare per Natale.

Le viste sono complete con il London Eye reinventato in forma Minecraft.

Il paese delle meraviglie invernale è suddiviso in tre globi di neve giganti. Uno di questi è la parte superiore di uno di questi in questo scatto.

Le ambientazioni all'interno dei tre globi includono un paese delle meraviglie invernale, il villaggio di Babbo Natale e un ambiente invernale.

Si dice che sia quattro volte più grande della celebrazione stagionale del mondo reale che si svolge in Austria.

Troverai persino attrazioni nascoste come questo servizio postale dei pinguini. una tenda da fattoria didattica, con trame giocabili e missioni di Babbo Natale.

Dai un'occhiata abbastanza e troverai la casa di Babbo Natale. Non disturbarlo solo perché è un tipo impegnato in questo periodo dell'anno.

Ci sono persino montagne russe virtuali e un lago ghiacciato per il pattinaggio sul ghiaccio. Così tanto da ammirare.

Tieni d'occhio mentre esplori poiché troverai anche prelibatezze nascoste come tributi alle uova di Pasqua ai classici film di Natale come Elf, It's A Wonderful Life e The Polar Express.

Avventurati tra laghi ghiacciati e parti del mondo innevate per scoprire tutto ciò che c'è da offrire.

Come ci si aspetterebbe da un ambiente creato da Nvidia, l'RTX Winter World sfrutta appieno il ray tracing. Aspettati di vedere molti riflessi realistici, ombre ed effetti di luce impressionanti.

Sono i piccoli dettagli che lo fanno davvero brillare. Come le finestre illuminate individualmente e gli edifici costruiti con cura.

Non dimenticare che questo è tutto per i bambini. Quindi dona in beneficenza se puoi.