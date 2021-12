Nvidia vuole mettere alla prova il tuo obiettivo per avere la possibilità di vincere grandi premi

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Da un po di tempo Nvidia sta spingendo il messaggio che "i frame vincono i giochi" con lidea che un FPS più alto equivale a più vittorie per il giocatore.

Con lattrezzatura giusta, tra cui una scheda grafica di fascia alta (naturalmente) e un monitor da gioco ad alta frequenza di aggiornamento , i giocatori possono ottenere il vantaggio sulla concorrenza e vincere più spesso.

Recentemente il gigante della tecnologia di gioco ha anche promosso lidea che anche la latenza del sistema può avere un grande impatto. La latenza causata dal tuo sistema, dal tuo monitor e dalle tue periferiche può tutti sommarsi a unesperienza scadente e una che potrebbe essere la ragione per cui non stai vincendo e perdendo quei colpi che pensavi di dover ottenere.

La latenza è il tempo necessario affinché i clic del tuo mouse appaiano come azioni di gioco (ad es. sparare con una pistola). Diverse cose possono avere un impatto negativo sul tempo necessario per accadere e una scarsa reattività può davvero rovinare il tuo divertimento.

Nvidia Reflex è stato uno dei modi in cui Nvidia ha aiutato i giocatori ad affrontare questo problema, ma ora vuole mostrarti quale differenza può avere la latenza sui tuoi giochi. Se vieni coinvolto, potresti avere la possibilità di vincere alcuni premi di gioco piuttosto pesanti tra cui schede grafiche, monitor ad alta frequenza di aggiornamento e altro ancora!

Dal 14 dicembre per una settimana, lAim Trainer di KovaaK è gratuito. Avvia quel gioco e troverai unopzione Nvidia Experiments sepolta nelle impostazioni lì. Salta su questo e puoi quindi provare la modalità per sentire come si sente la latenza e limpatto che ha sulle tue abilità. Avrai bisogno di una GPU GeForce serie 900 o più recente per partecipare, ma sarai in grado di confrontare i tuoi punteggi con influencer e altri nelle classifiche.

Questo esperimento impone determinati livelli di latenza nel gioco per mostrarti quanto impatto ha. Prova il tuo obiettivo nelle varie modalità e guarda come fai a segnare. Quindi invia i tuoi punteggi. Il solo fatto di partecipare ti dà la possibilità di vincere uno dei premi, quindi vale la pena farlo solo per questo.

I migliori giochi per PS5 2021: fantastici titoli per PlayStation 5 da acquistare Di Max Freeman-Mills · 16 dicembre 2021

Scarica e avvia Aim Trainer di KovaaK da Steam. Una volta avviato, dovresti vedere "Esperimenti Nvidia" nel menu principale al centro dello schermo. Fai clic su questo, quindi crea e accedi al tuo account Meta.

Puoi quindi provare le modalità Latency Flicking e Latency Frenzy per testare la tua mira e tentare di ottenere un punteggio elevato. Non hai bisogno di un punteggio alto per avere una possibilità di vincita e 27 persone saranno selezionate casualmente per vincere un premio.