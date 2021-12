Come guardare l'indirizzo speciale CES 2022 di Nvidia

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Nvidia sta organizzando una conferenza online con un "indirizzo speciale" come parte dei suoi sforzi per il CES 2022 .

La società ha confermato che sta pianificando di fare alcuni grandi annunci durante l'indirizzo. Questi includeranno discorsi sulle ultime scoperte nell'informatica accelerata e su tutto, dai giochi ai veicoli a guida autonoma.

Se si devono credere alle ultime indiscrezioni, Nvidia potrebbe anche prepararsi a rivelare un'altra aggiunta alla gamma di schede grafiche della serie RTX. Di recente abbiamo sentito che la serie 40 potrebbe essere lanciata nel 2022 , ora ci sono indizi che potrebbe esserci anche una nuova ammiraglia sotto forma di RTX 3090 Ti.

Se sei curioso di saperne di più, ecco i dettagli su come guardare lo spettacolo dal vivo.

Nvidia ospiterà il suo evento online CES 2022 il 4 gennaio 2022 alle 8:00 PST (16:00 ora del Regno Unito). Questi sono gli orari di inizio in diverse località principali in tutto il mondo:

Regno Unito: 16:00 GMT

Europa centrale: 17:00 CET

Costa orientale degli Stati Uniti: 11:00 EST

Costa occidentale degli Stati Uniti: 8:00 PST

Giappone: 02:00 JT

Per assicurarti di non perdere l'indirizzo speciale Nvidia, puoi andare sul sito ufficiale e fare clic per aggiungerlo al tuo calendario .

Potrai anche guardarlo dal canale Twitch di Nvidia. Canale YouTube , pagina Facebook o account Twitter .

Nvidia non ha ancora confermato nulla, ma i rumor sospettano che vedremo l'RTX 3090 Ti. Una nuova ammiraglia che dovrebbe sfoggiare 24 GB di RAM GDDR6X con una larghezza di banda di memoria potenziata di 21 Gbps.

Le voci hanno anche suggerito che ci saranno schede grafiche desktop RTX 3080, RTX 3070 Ti e RTX 3060 aggiornate e migliorate che offriranno maggiori prestazioni.

Potremmo anche vedere una versione mobile dell'RTX 3080 Ti, progettata per laptop e con 16 GB di memoria GDDR6. Potrebbe anche apparire una GPU mobile RTX 3070 Ti.

I migliori giochi per PS4 2022: i migliori giochi per PlayStation 4 e PS4 Pro che ogni giocatore deve possedere Di Rik Henderson · 30 dicembre 2021

Molte di queste voci, quindi dovremo aspettare l'evento per saperne di più.