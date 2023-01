Scoprite per la prima volta il Super Nintendo World agli Universal Studios

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il mese prossimo i frequentatori del parco degli Universal Studios Hollywood potranno ammirare una nuova area: ecco una prima occhiata al nuovo Super Nintendo World.

Il Super Nintendo World, che sarà la prima nuova area aggiunta al parco a tema Universal Studios Hollywood dall'arrivo del Mondo Magico di Harry Potter nel 2016, ha già molto da offrire. È basato sullo stesso terreno già disponibile presso gli Universal Studios Japan e Attractions Magazine è stato invitato a dare un'occhiata.

Il nuovo parco non è ancora stato completato, ma dovrà esserlo molto presto: secondo quanto riferito, i possessori dell'Annual Pass avranno accesso anticipato alla fine di questo mese, mentre gli altri visitatori del parco a tema potranno partecipare all'azione a partire dal mese prossimo. Ma anche se non è ancora finito, il gioco sembra già molto bello.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Tra le tante cose che contraddistinguono il Super Nintendo World c'è una nuova funzione di occhiali AR che darà ai visitatori un nuovo sguardo su ciò che li circonda. Secondo quanto riferito, i nuovi occhiali AR sono stati sviluppati internamente alla Universal, e anche la giostra stessa è caratterizzata da molta tecnologia, mista a un po' di divertimento analogico vecchio stile.

"Ci sono schermi LED, animazioni fisiche, effetti speciali e occhiali AR", ha dichiarato Jon Corfino, vicepresidente di Universal Creative. "E il modo in cui si fonde tutto questo insieme per far sembrare che tutto scompaia e diventi una cosa sola è davvero l'arte di tutto questo. È davvero molto bello. Sei nel gioco, il che è davvero fantastico".

Tutto ciò sembra piuttosto stellare. Ma il vero successo lo hanno avuto quando abbiamo saputo che c'è un tubo di curvatura con effetti luminosi e sonori che dà il via all'intero gioco!

Scritto da Oliver Haslam.