Non aspettatevi una console Nintendo next-gen quest'anno, dice un analista

(Pocket-lint) - Se vi siete trattenuti dal comprare una Nintendo Switch nella speranza che venisse annunciata una nuova console, un analista ha brutte notizie per voi.

Il Nintendo Switch originale potrebbe avere quasi sei anni, ma questo non significa che Nintendo sia pronta a gettarlo nel dimenticatoio. Il Nintendo Switch Lite e il Nintendo Switch OLED hanno mantenuto le cose fresche, ma un analista non è convinto che Nintendo sostituirà presto lo Switch con un prodotto next-gen.

In un'intervista rilasciata a GamesIndustry.biz, Piers Harding-Rolls, direttore della ricerca di Ampere Analysis, ha sottolineato che il 2023 non sarà un anno importante per gli appassionati di hardware Nintendo. Bisogna invece guardare al 2024 per trovare qualcosa di nuovo.

"Non mi aspetto una console Nintendo di nuova generazione nel 2023: nelle nostre previsioni c'è il 2024", ha detto Harding-Rolls, prima di notare che l'hardware di Switch venderà ancora bene quest'anno grazie all'imminente uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Anche se la Switch potrebbe avere ancora un po' di vita nelle sue vecchie gambe, questo non significa che Nintendo possa rimanere ferma. La mancanza del supporto per il 4K continua a essere un problema per alcuni, anche se la Switch riesce comunque ad avere un aspetto fantastico anche senza.

Per quanto riguarda ciò che possiamo aspettarci quest'anno, si parla di una versione speciale della Switch la cui uscita coinciderà con il nuovo gioco di Zelda. Dopotutto, a Nintendo piacciono i tie-in se c'è la possibilità di vendere più console in edizione speciale insieme alle sue uscite software più importanti.

Scritto da Oliver Haslam.