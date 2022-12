Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Negli ultimi anni si è parlato molto di una console Nintendo Switch Pro (alias Switch 2) abilitata al 4K, ma nel frattempo abbiamo avuto solo Switch Lite e Switch (OLED). Ora sembra che questo sarà il nostro destino.

Un autorevole giornalista del settore, John Linneman di Digital Foundry, ritiene che Nintendo abbia abbandonato i piani per una versione Pro della sua console ibrida e stia invece lavorando a una macchina next-gen completamente nuova.

"Parlando con diversi sviluppatori, a un certo punto era prevista una sorta di aggiornamento della Switch di metà generazione, ma sembra che non sia più in programma", ha dichiarato nell'ultimo episodio del DF Direct Weekly video stream.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Pertanto, è abbastanza chiaro che il prossimo aggiornamento sarà l'hardware di nuova generazione".

I migliori giochi per PS5 2022: i fantastici titoli per PlayStation 5 da acquistare Di Max Freeman-Mills · 25 dicembre 2022 · La PS5 è finalmente arrivata: ecco i giochi che dovete assolutamente acquistare.

"Non credo che sarà il 2023 e credo che Nintendo stessa sia molto nervosa per questa transizione perché, ammettiamolo, le ultime transizioni non sono andate bene".

Le voci su uno Switch Pro si sono amplificate dopo la scoperta di un nuovo chipset Nvidia Tegra in una fuga di notizie all'inizio dell'anno. Tuttavia, le speculazioni si sono un po' raffreddate nell'ultima parte dell'anno e le dichiarazioni di Linneman potrebbero spiegarne il motivo.

In tutta onestà, ci piace ancora lo Switch (OLED) con il suo display migliorato, quindi aspetteremo volentieri di vedere cosa ha in serbo Nintendo, anche se ci vorrà un altro anno o giù di lì.

Scritto da Rik Henderson.