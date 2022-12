Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Gli Universal Studios Hollywood apriranno il Super Nintendo World nella sezione inferiore del parco a tema all'inizio del prossimo anno.

Il Super Nintendo World aprirà il 17 febbraio 2023, segnando il suo grande lancio negli Stati Uniti dopo il debutto negli Universal Studios Japan due anni fa. Gli ospiti entreranno nel Super Nintendo World attraverso il Warp Pipe e potranno sperimentare il Castello di Peach e la corsa Mario Kart: Bowser's Challenge, oltre a diverse attività interattive per tutta la famiglia. Ci saranno anche ristoranti a tema al Toadstool Cafe, shopping al negozio 1-UP Factory e altro divertimento in tutto il Regno dei Funghi.

In particolare, il percorso della Sfida di Bowser promette di:

"Fonde senza soluzione di continuità la realtà aumentata all'avanguardia con la tecnologia di mappatura delle proiezioni e le vere e proprie scenografie lungo un percorso in movimento. Sullo sfondo di colori, suoni e movimento, gli ospiti saranno seduti in veicoli a quattro posti in stile stadio mentre navigano su percorsi familiari grazie all'uso creativo e all'integrazione di occhiali AR montati sulla testa, che sono presentati come 'un punto chiave di differenziazione che distingue questa corsa dalle altre attrazioni del parco a tema".

Gli Universal Studios hanno dichiarato che gli ospiti potranno guidare attraverso percorsi sott'acqua e tra le nuvole per competere per la Coppa d'Oro, raccogliendo monete per sconfiggere il Team Bowser e vincere.

Di seguito è riportato un video promozionale della nuova attrazione.

Con l'acquisto delle Power-Up Bands, gli Universal Studios hanno dichiarato che gli ospiti potranno sbloccare ancora più divertimenti nel Super Nintendo World:

"Questi braccialetti indossabili e all'avanguardia si sincronizzano con l'applicazione scaricabile gratuitamente degli Universal Studios Hollywood per aumentare l'esperienza degli ospiti e migliorare i suoi numerosi elementi interattivi. Questi includono, ma non solo, il mantenimento dei punteggi individuali e di squadra, la raccolta di monete digitali e l'ottenimento di chiavi dopo aver vinto le sfide in tutto il territorio. I Power-Up Bands inviteranno gli ospiti a godere di interazioni extra-speciali con Mario, Luigi e la Principessa Peach. Saranno disponibili in sei opzioni di design con temi dei personaggi e potranno essere acquistati sia all'interno del parco che presso i negozi al dettaglio situati nel parco a tema e a CityWalk".

Universal Studios ha dichiarato che anche il suo parco a tema di Orlando riceverà una versione del Super Nintendo World.

Scritto da Maggie Tillman.