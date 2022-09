Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Ne è passato di tempo, ma Pikmin 4 è finalmente ufficiale, confermando che il franchise di Pikmin sta tornando ancora una volta.

I fan, di cui Shigeru Miyamoto aveva parlato per la prima volta nel 2015, prima ancora che venisse annunciata la Switch, stavano iniziando a temere che Pikmin non avrebbe avuto un altro gioco, ma noi abbiamo tutti i (per ora scarsi) dettagli a riguardo proprio qui.

Data di uscita di Pikmin 4

Pikmin 4 uscirà nel 2023, secondo il suo primo teaser trailer, che potete trovare in questa sezione.

Al momento non ci sono informazioni più precise, ma prevediamo che il gioco non uscirà nella prima metà dell'anno. Dopotutto, il prossimo gioco di The Legend of Zelda uscirà a maggio 2023, quindi se dovesse uscire prima di quella data probabilmente avremmo già una data.

Tuttavia, Nintendo è incline a tenere le cose segrete finché non sono davvero pronte a scoppiare, quindi non stupitevi se la data di uscita definitiva di Pikmin 4 verrà annunciata con un preavviso di soli due mesi.

Trailer di Pikmin 4

Il trailer che ha confermato Pikmin 4 è arrivato durante un Nintendo Direct nel settembre 2022 e, sebbene le notizie che ha portato siano molto gradite, il trailer è breve come pochi.

Tutto qui, solo uno scorcio di un ambiente di gioco, poi una scheda titolo e una finestra di uscita senza ulteriori dettagli. Quel Nintendo Direct aveva pesci più grossi da pescare, annunciando Fire Emblem Engagee il titolo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, quindi possiamo perdonare Nintendo per questo.

Piattaforme di Pikmin 4

Pikmin 3 è uscito per la prima volta su Wii U, ma ora siamo in una nuova era per Nintendo, e lo siamo già da qualche anno.

Pikmin 4, quindi, sarà un'esclusiva di Nintendo Switch e non sarà disponibile su altre console o piattaforme.

Storia e gameplay di Pikmin 4

Il mondo di Pikmin è un mondo in cui l'umanità si è estinta e l'utente veste i panni di un piccolo esploratore spaziale che cerca di sopravvivere nella natura selvaggia radunando i Pikmin del titolo.

Questi piccoli munchkin, tutti colorati in modo primario e con piccole piantine che spuntano dalla testa, possono essere guidati (in modo un po' approssimativo) per contrastare le minacce e superare gli ostacoli, consentendo di esplorare nuove aree e far crescere di nuovo nuovi Pikmin.

La storia non è necessariamente l'obiettivo principale della serie Pikmin, ma ha costruito un arretrato di storia da esplorare. Giocare a Pikmin 3 è un ottimo modo per capire alcune di queste cose, ed è stato riproposto su Switch per renderlo più facile che mai.

Per quanto riguarda il gameplay, possiamo tranquillamente ipotizzare che Pikmin 4 comporterà una maggiore strategia in tempo reale, in quanto i Pikmin verranno spostati in branchi per raggiungere obiettivi come la raccolta di cibo e la sconfitta di mostri cattivi, ma il modo in cui questo potrebbe evolversi è una questione aperta in questa fase.

Con un solo teaser trailer e nessun vero filmato di gioco, dovremo aspettare che vengano rilasciate ulteriori informazioni prima di poter davvero speculare su come Pikmin 4 si evolverà.

