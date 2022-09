Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Negli ultimi anni la serie Fire Emblem è diventata sempre più forte, e il suo debutto su Switch, Three Houses, ha riscosso un enorme successo.

La miscela di una storia interessante e di elementi da romanzo visivo mescolati con battaglie tattiche hardcore ha conquistato legioni di fan, che saranno tutti entusiasti di sapere che sta per arrivare un nuovo capitolo: Fire Emblem Engage.

Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli principali su Engage e date un'occhiata alla nostra lista dei giochi più interessanti in arrivo per Nintendo Switch.

Data di uscita di Fire Emblem Engage

Il lato positivo della segretezza di Nintendo sui giochi in uscita è che spesso rilascia grandi sorprese con annesse date di uscita, e questo è il caso di Fire Emblem Engage.

Il gioco uscirà il 20 gennaio 2023, pochi mesi dopo essere stato presentato durante un Nintendo Direct nel settembre 2022.

Piattaforme di Fire Emblem Engage

Fire Emblem è stato a lungo un franchise esclusivo per l'hardware di Nintendo, e questo continuerà con Engage.

Il gioco uscirà per Nintendo Switch e basta: non sarà possibile giocarlo su altre console o su PC.

Trailer di Fire Emblem Engage

Il primo trailer di Fire Emblem Engage è stato pubblicato durante il già citato Nintendo Direct, e si tratta di un bel po' di filmati.

Ci sono un sacco di dettagli, tra cui la rivelazione del nostro protagonista Alear, alcuni scorci di gioco e molto altro. Aggiungeremo qui tutti gli altri trailer che verranno rilasciati.

Storia di Fire Emblem Engage

Come confermano il trailer e l'elenco ufficiale del gioco sul sito Nintendo, Fire Emblem Engage è ambientato nel mondo di Elyos, composto da quattro regni.

Nella storia antica, questi regni si sono uniti per sconfiggere il Drago Fell, una bestia mitica che li terrorizzava. Gli Anelli degli Emblemi permettevano loro di evocare guerrieri da altri mondi, riconoscibili come eroi dei giochi Fire Emblem del passato.

Ora, mille anni dopo, il Drago delle Forbici potrebbe liberarsi e tocca ad Alear (che si può impersonare come personaggio maschile o femminile) intervenire per rimettere le cose a posto.

Sembra che Alear sia rimasto assopito fin da quell'antica guerra, conosciuto come Drago Divino con il potere di usare gli Emblemi. Queste figure eroiche includono l'iconico Marth, famoso quasi quanto la sua presenza in Smash Bros e la sua storia in Fire Emblem.

Sigurd, dall'originale Fire Emblem, è un altro potenziale eroe, e in ogni caso i vostri combattenti si fonderanno con un Emblema scelto per scatenare potenti attacchi e ribaltare le sorti della battaglia.

A quanto pare, dovremo riunire gli anelli degli Emblemi per riportare la pace nel regno, il che sembra giusto.

Gameplay di Fire Emblem Engage

Sia dagli scorci di gameplay nel trailer rilasciato a settembre, sia sulla base di alcune parti coerenti della saga di Fire Emblem, è possibile costruire un quadro piuttosto forte di come si svolgerà il gioco.

Il gameplay principale prevede battaglie tattiche su una griglia quadrata, con una varietà di tipi di unità che hanno punti di forza e di debolezza. Se non avete problemi con la barriera linguistica, potete vedere alcuni suggerimenti di gioco sul feed Twitter giapponese di Fire Emblem, come quello qui sotto.

Molte di queste unità saranno uniche e saliranno di livello con l'utilizzo, consentendo di sviluppare i personaggi in classi diverse per adattarsi alle diverse esigenze tattiche.

Gli anelli di Emblem aggiungeranno chiaramente un tocco che vi permetterà di scambiare l'equipaggiamento e le abilità di un personaggio fondendolo con un eroe quando ne avrete bisogno, un cambiamento interessante che potrebbe aprire alcune importanti possibilità tattiche.

Le battaglie sono spesso lunghe e impegnative, ma sono intervallate da lunghe sezioni in cui si gioca più che altro una storia RPG in stile romanzo visivo, che permette di rilassarsi con i propri compagni e di conoscerli meglio.

Gli ultimi giochi di Fire Emblem vi hanno permesso di portare avanti relazioni romantiche come parte di questo processo, cosa che ci aspettavamo ancora una volta, e tutto questo rende le cose ancora più strazianti se giocate alla modalità di difficoltà classica, in cui le unità che cadono in combattimento sono perse per sempre.

Il modo in cui le battaglie si intrecciano con la storia è un grande punto di forza di Fire Emblem, quindi speriamo che Engage riesca a raggiungere questo equilibrio, come ha fatto Three Houses prima di lui.

