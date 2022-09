Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nintendo ha annunciato che il nome del prossimo sequel di Breath of the Wild è The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Inoltre, ha rivelato la data di uscita: sarà disponibile per Nintendo Switch il 12 maggio 2023.

Svelato in una clip teaser durante l'ultimo Nintendo Direct (vedi il video qui sopra), il gioco "vi porterà nei cieli" mentre il mondo di Hyrule viene ampliato per questa nuova avventura di Link.

Non sono stati forniti molti altri dettagli, ma questo non ci ha impedito di strillare come maialini eccitati.

Durante la presentazione di DIrect è stato annunciato anche Pikmin 4, che uscirà l'anno prossimo.

Inoltre, presto avremo a disposizione una serie di nuovi giochi per N64 su Nintendo Switch Online + Expansion Pack, tra cui i superbi 1080º Snowboarding ed Excitebite 64. Inoltre, GoldenEye 007 risorgerà finalmente dalle sue ceneri, con l'aggiunta del multiplayer online.

Speriamo di scoprire di più sui nuovi titoli di Legend of Zelda e Pikmin per Switch prima della fine dell'anno. Sarebbe bello vedere un filmato di gioco del primo, questo è certo. Soprattutto perché il gioco è in arrivo forse prima di quanto molti si aspettassero.

In bocca al lupo per la primavera del 2023.

