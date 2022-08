Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Secondo quanto riferito, Nintendo sta progettando di ridurre le confezioni delle sue console Switch di circa il 20% a partire da questo mese.

Potrebbe sembrare una mossa piuttosto oscura, ma potrebbe alleviare i problemi di approvvigionamento globale consentendo a Nintendo di spedire un numero maggiore di console per ogni spedizione, contribuendo ad aumentare l'efficienza.

Si tratta di un concetto piuttosto ovvio: più piccola è la scatola che circonda ogni console, maggiore è il numero di console che si possono inserire in una cassa.

La notizia arriva per gentile concessione di Nikkei in Giappone, tramite VGC, e indica che Nintendo ha un occhio di riguardo per mantenere lo slancio del successo di Switch.

Dopotutto, questo è un altro grande periodo per la console, con titoli del calibro di Splatoon 3, Bayonetta 3 e Pokémon Scarlet e Violet che arriveranno tutti su Switch prima della fine del 2022, e pochi grandi giochi esclusivi in uscita sulle console rivali nel frattempo.

Le vendite di Switch sono tecnicamente in declino, anche se non è una grande sorpresa visto che è sul mercato ormai da anni, anche con il valore aggiunto delle nuove versioni come Switch Lite e Switch OLED.

Se alcune grandi uscite possano invertire questa tendenza, o semplicemente mantenerla a un ritmo che mantiene Nintendo molto soddisfatta, solo il tempo potrà dirlo, ma sembra che la console sarà in ogni caso in scatole più piccole.

Scritto da Max Freeman-Mills.