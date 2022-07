Mario Kart 8 Booster Course Pass Wave 2 in arrivo il 4 agosto

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nintendo ha presentato la seconda ondata di pacchetti DLC per Mario Kart 8 Deluxe, aggiungendo altri otto tracciati al roster in continua espansione del suo kart racer di grande successo su Nintendo Switch.

Il secondo booster pack include i classici tracciati delle epoche Nintendo 64 e SNES, insieme ai porting di Mario Kart Tour su cellulare, offrendo così una gamma piuttosto variegata di sapori visivi.

Uscirà il 4 agosto 2022, quindi non dovrete aspettare molto per averlo. Ci saranno sei ondate in totale, tutte da rilasciare entro la fine del 2023, quindi ci sono ancora molte tracce in arrivo.

L'ultimo lotto è disponibile in due coppe: Turnip Cup (Tour New York Minute, SNES Mario Circuit 3, N64 Kalimari Desert, DS Waluigi Paintball) e Propeller Cup (Tour Sydney Sprint, GBA Snow Land, Wii Mushroom Gorge, Sky-High Sundae).

I tracciati sono gratuiti per tutti coloro che possiedono un abbonamento a Nintendo Switch Online + Expansion Pack, anche se se questo sembra un po' complicato, si può anche prendere un Mario Kart 8 Deluxe - Booster Course Pass dall'eShop.

Dopo anni di assenza di contenuti aggiuntivi, questa serie di DLC per Mario Kart 8 Deluxe sarà come la manna dal cielo per molti giocatori. Alcuni, però, sono un po' delusi dalla mancanza di tracciati nuovi di zecca che siano all'altezza dello splendore visivo del roster principale.

