(Pocket-lint) - Nintendo ha fatto una piccola sorpresa ai possessori di Switch annunciando Kirby's Dream Buffet, che uscirà per la console quest'estate.

Il gioco sembra una vera e propria rivisitazione della formula che Fall Guys ha reso popolare e siamo curiosi di vedere se sarà gratuito al momento dell'uscita, dopo il passaggio di Fall Guys alla gratuità.

Il gioco vede fino a quattro giocatori lanciarsi in sfide multigiocatore in cui correranno verso un traguardo, o per accumulare oggetti per la merenda, o ancora per buttarsi fuori dagli stage.

In un certo senso sembra anche che richiami il divertimento dei minigiochi di Super Mario Party, ma con poche informazioni concrete rilasciate finora non è chiaro quale sia la struttura complessiva del gioco.

Tuttavia, l'imminente uscita del gioco significa che è un buon anno per essere un fan di Kirby, visto il successo che ha riscosso il primo gioco completamente in 3D della pallina rosa, Kirby and the Forgotten Land, uscito a marzo.

Scritto da Max Freeman-Mills.