(Pocket-lint) - Nintendo ha svelato un'edizione limitata di Switch OLED realizzata in concomitanza con l'imminente uscita dello sparatutto a quadri Splatoon 3.

Il bundle uscirà il 26 agosto 2022, un paio di settimane prima del lancio del gioco, il 9 settembre.

La console è caratterizzata da una serie di disegni divertenti e da occasionali macchie di colore al neon per compensarli, in linea con l'aspetto e l'atmosfera del gioco, mentre i Joy-Con sono particolarmente luminosi e divertenti, con una leggera sfumatura verde-giallo e viola-blu rispettivamente che attira l'attenzione.

Contemporaneamente verrà lanciata anche una versione divertente dell'eccellente controller Switch Pro, con impugnature blu e gialle, e una custodia per il trasporto che si adatta al tema.

Il bundle completo non viene fornito con il gioco o altro, quindi non c'è accesso anticipato per coloro che riescono a metterci le mani, ma si può comunque presumere che la domanda sarà alle stelle. Inoltre è disponibile solo sul nuovo modello OLED di Switch, non sulle versioni più economiche.

È passato un po' di tempo dall'ultima volta che Nintendo ha realizzato una Switch a tema, ma i modelli precedenti, come l'edizione di Animal Crossing, sono andati rapidamente esauriti quando erano disponibili.

Scritto da Max Freeman-Mills.