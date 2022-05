No Man's Sky per Switch è quasi pronto

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Dopo essere stata annunciata in un Nintendo Direct nel febbraio 2022, la versione per Nintendo Switch di No Man's Sky sembra procedere bene dietro le quinte.

Il gioco di esplorazione spaziale generato proceduralmente ha fatto passi da gigante dal suo lancio estremamente difficile nel 2016, accolto con sconcerto per la sua mancanza di meccaniche di gioco effettive.

Ora, dopo un flusso costante di aggiornamenti, c'è ancora molto da fare e la sua ultima espansione, Leviathan, ne ha aggiunti altri.

In un annuncio relativo a questa espansione, Hello Games ha confermato che gli "ultimi ritocchi" sono in corso proprio in questi giorni per la versione Switch, dopo un paio d'anni di lavoro sulla versione ridotta.

Data la portata di ciò che si può fare in No Man's Sky, se le prestazioni saranno solide, No Man's Sky diventerà l'ultimo di una serie di porting impressionanti per Switch, dopo quelli di The Witcher 3 e Doom Eternal.

Per il momento, nonostante le notizie incoraggianti, non sappiamo con esattezza quando uscirà il porting: la pagina dell'eShop lo riporta semplicemente come "Estate 2022", ma non sta ancora accettando i preordini.

Perciò, se volete esplorare No Man's Sky Leviathan in questo momento, dovrete limitarvi a una delle versioni esistenti per console o PC.

Scritto da Max Freeman-Mills.