Nintendo ammette che la sua prossima generazione di console è una "grande preoccupazione"

(Pocket-lint) - Durante un incontro con gli investitori in Giappone questa settimana, Nintendo ha apparentemente ammesso che la transizione verso una nuova generazione di console quando lo Switch ha fatto il suo corso rimane "una grande preoccupazione".

Visti i risultati disastrosi del passaggio al Wii U dal Wii alcuni anni fa, è comprensibile che Nintendo sia preoccupata, viste le continue prestazioni assolutamente stellari dello Switch al contrario.

L'obiettivo di Nintendo sembra essere quello di assicurarsi che gli utenti non si sentano legati a un singolo pezzo di hardware, ma che siano incentivati a rimanere con Nintendo come marchio, quando questa lancia nuove tecnologie.

Schemi come gli abbonamenti di Nintendo Switch Online potrebbero aiutare a legare le persone più di quanto siano riusciti a fare in precedenza, anche se continuare a far uscire titoli classici nei franchise di Mario, Zelda e Pokémon, tra gli altri, probabilmente giocherà un ruolo importante.

Cosa questo significhi per la linea temporale di Nintendo sul nuovo hardware non è chiaro, naturalmente - dopo il lancio dello scorso anno dello Switch OLED non ci sono stati accenni su quando potrebbe arrivare una vera e propria console di follow-up.

Un'altra grande domanda che sorgerà quando verrà annunciato un dispositivo del genere sarà se avrà la retrocompatibilità con i giochi Switch, o se Nintendo continuerà sulla strada dell'inclusione di questo aspetto come parte dei suoi schemi di abbonamento online.

Scritto da Max Freeman-Mills.