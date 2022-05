Nintendo Switch continua ad essere la console più popolare in assoluto

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Nintendo ha rilasciato dati aggiornati sui guadagni che confermano che sta ancora vendendo numeri impressionanti dei suoi vari modelli di Nintendo Switch, anche se ha indicato che pensa che le vendite continueranno a rallentare nel tempo.

Da gennaio a marzo 2022, Nintendo ha venduto 4,11 milioni di unità della Switch, portando il totale dell'anno finanziario a poco più di 23 milioni di unità, una cifra che Microsoft o Sony sarebbero probabilmente invidiose delle loro console.

Questo porta le vendite della Switch a ben 107,65 milioni di unità, più di qualsiasi altra console Nintendo, sottolineando quanto sia impressionante la presenza della console sul mercato. Alla fine dovrebbe superare anche il GameBoy, che si ferma a 118,69 milioni, anche se i 154,02 milioni del DS potrebbero essere più difficili da battere per la corona complessiva di Nintendo.

Nintendo ha anche caricato i nuovi dati relativi alle vendite totali di alcuni dei suoi giochi più popolari nel periodo, mostrando che i giochi Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl hanno venduto 14,65 milioni di copie dalla loro uscita, un buon risultato visto che sono usciti solo da pochi mesi. Pokémon Legends: Arceus ha venduto 12,64 copie.

Se tutto questo sembra completamente roseo per Nintendo, lo è in misura decente, ma le vendite di Switch si stanno lentamente assottigliando, perdendo circa il 20% all'anno, con le aspettative di vendita che vengono riviste al ribasso di conseguenza. La società stima 21 milioni di copie per l'anno finanziario in corso, anche se dovremo aspettare per vedere se questo numero cambia di trimestre in trimestre.

Scritto da Max Freeman-Mills.