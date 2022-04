Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Prima che Nintendo lanciasse la sua estensione di Switch Online e aggiungesse i classici giochi per N64 e Mega Drive, si diceva che avrebbe aggiunto anche un emulatore di Game Boy e un'ulteriore linea di titoli retrò al suo servizio.

Ora questo sembra ancora più probabile, dato che i file degli emulatori ufficiali di Game Boy e Game Boy Advance sono trapelati - presumibilmente presi da una console Switch. Per di più, un datamine della build GBA ha rivelato che non meno di 40 giochi sono già stati testati da Nintendo.

Questo include Mario Kart Super Circuit, The Legend of Zelda: The Minish Cap e Metroid Fusion. Puoi vedere la lista completa qui sotto, con MondoMega che l'ha pubblicata sul suo feed Twitter.

La libreria di giochi GBA che hanno testato per questa cosa è enorme. Testato è la parola chiave; non significa che saranno tutti effettivamente lanciati sul servizio. Giallo = nella cartella rom ad un certo punto, ma non nella build trapelata.



C'è un altro gioco con la prova di essere stato testato però- https://t.co/QQDBDcdAZp pic.twitter.com/lGSB4Mg7Gt- MondoMega (@Mondo_Mega) April 18, 2022

Naturalmente, questi giochi potrebbero non arrivare su Switch - sono stati semplicemente testati utilizzando l'emulatore ufficiale del Game Boy Advance.

E, Nintendo potrebbe scegliere di non includere il Game Boy nella sua lineup Switch Online, specialmente ora che il software è trapelato. Tuttavia, speriamo certamente che lo faccia, perché questo renderebbe il servizio di abbonamento mensile ancora più potente ai nostri occhi.

Speriamo anche che avvenga presto. Vi terremo aggiornati.

Ottieni prezzi incredibili su giochi digitali come FIFA 22 su Gamivo Di Pocket-lint International Promotion · 13 ottobre 2021 Questo brillante negozio ha in vendita chiavi digitali per tutti i più grandi giochi.

Scritto da Rik Henderson.