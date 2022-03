Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Dopo anni passati a godersi le stesse piste, il DLC Mario Kart 8 Deluxe è qui e promette di dare nuova vita a uno dei must-buy di Nintendo Switch .

Come annunciato da Nintendo all'inizio di quest'anno, 48 nuovi tracciati arriveranno su Mario Kart entro la fine del 2023 sotto forma di "Booster Course Pass".

A partire dal 18 marzo, Wave 1, il primo dei sei DLC rilasciati per il titolo, è disponibile per il download.

Di seguito, forniremo ciò che sappiamo finora sulle date di rilascio delle diverse ondate, su come ottenere il DLC come parte di Nintendo Switch Online e quali tracce sono effettivamente incluse.

Sebbene la data di uscita dell'onda 1 del DLC Booster Course Pass fosse tecnicamente venerdì 18 marzo, in realtà era disponibile giovedì in diverse regioni.

Ad ogni modo, quando leggerai questo, la prima ondata sarà sul Nintendo Store e sarai pronto per tuffarti nelle nuove tracce.

Quindi, ci sono tre modi per accedere al pacchetto DLC Mario Kart.

La prima opzione è disponibile per coloro che hanno un abbonamento Nintendo Switch Online + Expansion Pack, che costa $ 49,99 / £ 34,99 / € 34,99 all'anno. Questi abbonati potranno accedere a tutte le ondate man mano che vengono rilasciate, oltre ad altri vantaggi non correlati, come il DLC Animal Crossing, l'accesso ai giochi SEGA Genesis e Nintendo 64 e altro ancora.

Ovviamente, non è necessario avere un abbonamento per acquistare il nuovo DLC, però. Il Deluxe Booster Course Pass è disponibile per l'acquisto separatamente, che ti darà accesso a tutte e sei le ondate non appena verranno rilasciate. Nota, inoltre, che non puoi acquistare le onde separatamente.

Per acquistare solo il Deluxe Booster Course Pass, puoi farlo dal negozio Switch per $ 24,99 / £ 22,49 / € 24,99.

Oppure, infine, per chi non avesse ancora il gioco stesso, ora può acquistarlo con il DLC incluso, come mostrato nel widget qui sotto.

squirrel_widget_6662445

L'ondata 1 del DLC Mario Kart includerà due nuove coppe, che, ovviamente, conterranno quattro tracce ciascuna.

Passeggiata di Parigi (Tour di Mario Kart)

Circuito di Toad (Nintendo 3DS)

Choco Mountain (Nintendo 64)

Centro commerciale del cocco (Wii)

Tokyo Blur (Tour di Mario Kart)

Shroom Ridge (Nintendo DS)

Sky Garden (Game Boy Advance)

Nascondiglio Ninja (Tour di Mario Kart)

Al momento, non c'è una chiara indicazione di quando le restanti cinque ondate colpiranno, a parte la nota di Nintendo che sarà prorogata da qui alla fine del 2023.

Dato che ci sono circa 21 mesi per Nintendo per distanziarli, supponiamo che riceveremo le 40 tracce aggiuntive in più fasi ogni quattro mesi.

Aggiorneremo questa sezione, ovviamente, non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

Scritto da Conor Allison.